Ian身子變弱患咽喉炎影響工作：依家持久力欠奉

組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）和吳家忻（Kayan9896）今日（13日）現身尖沙咀出席品牌活動，大批「Hellosss」（粉絲暱稱）到場撐場，剛度過30歲生日的他，透露患上咽喉炎，生日病中度過，昨日（12日）聲線仍未轉好，笑言同自己傾偈時，感覺似VO：「好番7、8成，係上呼吸道感染，醫生話係休息唔夠。」原本生日正日（9日）有工作在身，因發燒要被迫取消，他表示因家中沒有任何數字儀器，故連體溫計也沒有，不知道是否高燒。他講笑愛犬就最開心，因為可以多時間陪牠玩。問到可會同公司反映調節工作量？他直言近半年病多了，笑言可能年紀增長，否認財多身子弱，他估計拍《冰上火花》，在冰場忽冷忽熱，拍通宵戲捱出病來。以前是運動員的他，一向身體很好，甚少病痛，自覺近半年身體大不如前，康復後要趕快還音樂債。

孝順的他計劃為母慶祝生日及為父慶祝父親節，對父母重要日子都會很有儀式感，自言送禮會偏心母親多些，又會花心思試探媽媽的喜好，認真乖仔。問會否送個女友一同孝順媽媽？他說：「媽媽未有要求，佢淨係想我工作為上，要我好好休息同食嘢，因為我成日忙到唔記得食嘢。」

提到今年兩首派台歌《再見寧靜海》和《抱抱無尾熊》先後成為叱吒冠軍歌感到開心，無想過有如此好成績，感覺喜出望外。提到患病期間亦不忙寫歌，但持久力欠奉，被取笑是邉方面持久力不濟？他即怕醜地笑說：「係音樂上寫歌嘅持久力，以前一坐低彈結他就幾個鐘，依家彈20分鐘要停一停。」