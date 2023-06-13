高級主題盛宴　父親的抉擇

平常爸爸對飲食要求唔高，只求填飽肚就算，難得父親節，不妨食豪啲啲。坊間多間酒店的高級餐廳，分別推出中、西、日等不同種類的主題盛宴，總有一款啱阿爸心水。

邊食邊賞景

出外用餐，除了美味菜式，餐廳裝潢和周遭景色也是亮點之一。香港麗晶酒店多間餐廳都能眺望維港景，在父親節亦有不同主題美食供應。米芝蓮二星的麗晶軒於6月17日至18日推出6道菜午餐，包括有廚師點心拼盆、花膠瑤柱燉竹絲雞、藤椒果醋蒸斑卷、蒜片雞縱菌炒穀飼牛、黑松露海鮮炒香苗及燕液蛋白杏仁茶 。The Steak House於6月18日特別供應父親節早午餐，客人可大啖鮮嫩沙律、芝士和肉類冷盤，主菜可選炭燒USDA Prime肉眼、西冷或牛柳，以及USDA科羅拉多羊扒或大西洋可持續養殖三文魚柳，最後以Sweet Corner甜品作結，最是滿足。

巨型漢堡

在子女心目中，父親都是萬能的「巨」人，為他們遮風擋雨。香港麗思卡爾頓酒店頂層酒吧Ozone和Burger & Lobster合作，於6月12日至18日推出限定父親節「巨」人套餐，內裏包括指定口味巨型漢堡、加大版龍蝦包和2隻龍蝦，適合4人享用。父親更可獲1杯馬丁尼雞尾作拼配，更添美味。另外，米芝蓮二星天龍軒於父親節當日推出8道菜套餐，供應原個椰皇花膠墩雞、30 頭南非吉品鮑魚伴公魚皮及惹味 XO 醬芥蘭度炒螺花等菜式，除可加指定價錢配美酒，也可讓品茶師為你配搭茗茶享用，提升用餐體驗。

重量級斧頭扒

若父親喜愛肉類，香港JW萬豪酒店Flint於6月17日至18日推出父親節斧頭扒4道菜晚餐，品嘗頭盤和湯品後，就有澳洲Stockyard安格斯斧頭扒，搭炸薯條、蘆筍、蘑菇及松露汁作主菜，最適合開心Share。至於米芝蓮一星萬豪金殿，推出8道菜主題午餐和晚餐，午餐有不同點心、脆皮乳豬、百花炸釀龍蝦鉗及瑪卡響螺燉竹笙湯等，晚餐有三文魚籽龍蝦沙律、瑪卡響螺燉關東遼參、南非吉品鮑魚伴鵝掌和乾邑海苔汁虎蝦等菜式。另外，咖啡室和The Lounge亦供應父親節自助餐，同樣吃得豐富。

先運動後用餐

每日返屋企都好攰的爸爸，假日寧願瞓覺都唔願做運動，來到父親節，不如和他們出身汗再大擦。因應國際瑜伽日和父親節，香港數碼港艾美酒店於6月17日和瑜伽品牌合作，下午1時至5時在戶外草地舉行3節瑜伽課程（先到先得），流一身汗夠晒健康。同時間，酒店餐廳亦有主題菜式，粵菜食府南坊於現時至18日推出4位或6位用父親節9道菜限定套餐，菜式有淮杞花膠螺頭燉雪膠、紅燒關西遼參扣南非鮑魚和玫瑰木煙熏樟茶鴨等美饌。全日餐廳Southside Bistro在6月18日推出限定「肉罷不能﹞菜單，當中有烤澳洲M5和牛臀蓋肉串燒、香烤美國安格斯頂級牛里脊肉、烤新西蘭草飼西冷牛排和慢燉澳洲谷飼牛頰肉等多道牛扒菜式。日式居酒屋Umami在6月18日特別推出燒日本真鯛配海膽醬、原條鈎池魚三日熟成刺生和汁燒澳洲M 5和牛肉眼3道菜式，加指定價錢可享用2小時無限暢飲精選生啤和紅白餐廳，更添氣氛。