【有片睇】首輪港姐面試「身材5強」火辣性感私照

早前《香港小姐2023競選》第一輪面試，各位參賽者初次亮相，雖然當日未有泳衣環節，但經各大媒體的人肉目測，不少樣靚身材正的參賽者已率先受到關注。以下5位大熱美女，在她們的社交平台上都有大量美照，大家不妨率先看她們的泳裝造型。

（1）首先是曾參加新加坡選美的Michelle，她因為有雷莊兜提名而率先受到注目，她放上社交平台上的性感照也相當惹火，難怪很快便被封為「火辣學霸」，應該不難再「升呢」成為最火辣港姐。

（2）接着要數的就是首天便受注目的「翻版范冰冰」王敏慈，現年才21歲的她，現就讀中央戲劇學院，雖然在她社交平台上，十分性感的泳照不多，但就是便服也難掩藏她樣靚身材正的特點，而且也意外發現她頗愛玩音樂。

（3）再來就是25歲的瑜伽老師Venus，在她社交平台上，有大量她的冶艷三點式性感照，難怪現在已有近8萬追蹤粉絲，比一般藝人還要多。

（4）接着就是面試當天，以一頭金髮示人的Juliana，據知她是首飾網店老闆，面試時雖然穿着密實，但在她社交平台上，卻有她不少性感美照，令人感覺反差巨大，假如入選就超期待她的泳裝造型。

（5）最後要數就是過去參選過「亞姐2021」的孫伊，她除了比賽經驗比其他人豐富外，在她社交平台上也有她不少旅行性感相，而且她粉絲也有11萬之多，應該也頗有觀眾緣。