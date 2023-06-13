陳柏宇安排小朋友讀國際學校：以前太縱大女！

歌手陳柏宇（Jason）與陳子豐今日（13日）為ViuTV節目《返學啦老豆》宣傳，兩人在節目中會化身「小學雞」到訪不同學校試堂，Jason講到試堂體驗時，他認為跟小時候返學分別很大：「細個係多好多自由活動時間，不過其中有間學校嘅老師同學生之間嘅互動好好，我覺得比起傳授知識，師生溝通更重要。」又坦言已決定會安排小朋友入讀國際學校。

在宣傳片中，他在課堂偷食教壞細路，他否認說：「我唔係教壞佢哋，我只係教佢哋搵一個可活動，而又係可接受範圍，唔係要教小朋友純粹去聽話，而係要教佢點探索條底線，唔係唔可以犯錯，但你要承受到犯錯後嘅後果。」他指小朋友反叛是正常，女兒亦經常挑戰他的底線：「我會畀番個適應嘅反應佢，唔止佢成長，我都有長成，我對佢嘅脾氣同耐性更好，我個目標唔係要佢聽話，而係想佢有思考能力去判斷對與錯，但父母要畀適當引導，不過我都係學習中。（你依家好好脾氣？）好咗，但好脾氣同耐性只係畀屋企，要集中火力喺屋企。」

他有感以前太縱大女，故對細女會採取不同方法教養：「大女以前一喊就抱，依家到第二個女喊就由佢先，唔係喊到透唔到氣都唔好理佢，佢喊喊吓就會收聲，想佢獨立啲，總之佢生存到就贏，如果兩個小朋友嘅性格有好大對比，父母都要付好大責任。」