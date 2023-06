前天堂鳥成員Gordon(葉泓聲)早前在無預警下,自爆和咖啡店合夥人、前女子組合Freeze成員陳樂榣(Ally)相戀及未婚懷孕,預產期於9月,打算先註冊,待囡囡出世後再舉行結婚派對慶祝。

雖然婚期預計在10月後舉行,但Gordon已帶Ally到東京旅行,而且在涉谷區人氣景點Sky觀景台,於零死角的東京美景見證下,單膝跪地向大肚Ally遞上婚戒求婚,令Ally驚喜到掩面大笑,感動點頭Say Yes。

Gordon在社交網甫求婚相,留言:「原來求婚好緊張,She Said YES,女仔都係鍾意儀式感,希望你鍾意呢個Surprise。」而Ally亦在社交網作愛的回應,留言:「有被驚喜到,I Said Thank You。」又指因沒有預習關係,所以講錯「對白」更正為「yesido」。