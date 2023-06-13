賈靜雯蔡少芬組CP　「臭」味相投登熱搜

女星蔡少芬（Ada）於內地綜藝節目《乘風2023》以「港普」成為話題，近日她在社交平台上載備戰花絮，首度公開與一眾姐姐的私下相處，其中與賈靜雯「臭」味相投的搞笑互動，更被網民封為「活寶貝」，成為節目中的全新CP，不少網友敲碗二人共組女團，而早前Ada也在節目透露二人早有淵源：「初舞台的時候我跟一個女生聊天，她說不如我們一起組隊吧，我問她會唱歌跳舞嗎，她說她不會，我說我也不會，是不是兩個人一起垮了？但是兩次公演之後，我發現我進步了，她也進步了，我想跟她玩一下，所以我選她（賈靜雯）。」

兩位姐姐於第三次公演PK戰合體謝娜、劉雅瑟等演繹舞曲《下個，路口，見》，賈靜雯在綵排時提到：「網友說我們兩個，一個是唐老鴨，一個米老鼠，不至於吧？」，令「#賈靜雯蔡少芬唐老鴨米老鼠組合#」在節目播出後數度登上熱搜，不過「唐米CP」不但毫不介意，更大方手持卡通吊飾自拍、又發下宏願望組團出碟，為緊張的賽程添上不少笑聲，緩和緊張情緒。而同為視后、同樣出道32年的Ada及賈靜雯，原來同樣愛吃榴槤，還特別鍾情貓山王，可說是「臭」味相投！