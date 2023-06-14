【是日通勝】

農曆四月廿七

癸卯年 戊午月 癸卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、結網、栽種

忌：詞訟、穿井、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、5、29

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：事業陷低潮，表現比預期遜色，心情鬱悶。

金牛座：財運最旺，眼光銳利，可藉着投資賺一筆。

雙子座：得到幸運之神的眷顧，感情生活如魚得水。

巨蟹座：破財風險高，處理金錢事宜務必一眼關七。

獅子座：工作運上升，無後顧之憂，目標可望達成。

處女座：專心做一件事，要比胡亂地做有效率得多。

天秤座：平淡是福，懂得感恩，可望迎來愉快一天。

天蠍座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

人馬座：無品缺德之事不可為，否則運氣只會更差。

山羊座：發財要立品，勿只顧享樂，做善事有福報。

水瓶座：事業愛情兩得意，但切勿讓自己變得驕傲。

雙魚座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 人緣差

鼠：花錢要量入為出，切勿打腫臉充胖子。

牛：人際關係差，易因一時失言而得罪人。

虎：提防爛桃花，交友擇偶必須細心觀察。

兔：精神抖擻，努力工作會得到滿意回報。

龍：工作進展不順，壓力大，自信心受挫。

蛇：聯誼會友好日子，能從聚會收獲喜訊。

馬：被突發事故打亂部署，顯得手忙腳亂。

羊：偏財旺，投資易獲利，策略進取一點。

猴：事業上不乏發揮所長機會，好好把握。

雞：是日沖煞，小心因搶風頭而令人厭煩。

狗：桃花運上升，單身者易遇到不錯對象。

豬：運勢大好，話頭醒尾，做事得心應手。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖虎者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

對肖虎者來說，感情生活很少可以成為其人生首要之事。他們當然也享受談情說愛，但如果要犧牲其他興趣，或影響事業發展，寧願把感情先放在一邊。這種心態並非代表肖虎者冷酷無情，而是他們很抗拒去改變自己固有的生活模式。可以這樣說，若強迫肖虎者去遷就伴侶，他們會變得無精打采；即使起初努力作出配合，但不久總會打回原形。

別誤會肖虎者必須伴侶配合自己，其實他們在感情世界中是頗尊重伴侶，只是希望互相保留一點空間，不必為對方刻意改變甚麼又能愉快共處，這才是他們最嚮往的愛情。

另外，肖虎者十分討厭拖泥帶水的感情關係，這一來與他們凡事愛速戰速決的本性有關，二來也因為肖虎者其實不擅長打持久戰，寧願爽快來個了斷，不希望彼此關係繼續拖拉下去。

‧男性貼士

肖虎的男性一旦遇上心儀對象，往往會盡快採取行動，表現得相當進取。他們從不害怕與別人競爭，不過當心儀對象條件非常優越時，肖虎的男性可能會因為自覺條件不足而卻步。

‧女性貼士

肖虎的女性往往喜歡有實力的對象。所謂實力，並非一定代表經濟條件，而是必須流露出過人的才華及能力，才能叫強勢的肖虎女性折服。