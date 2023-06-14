星星講醫D︱陳凱琳龍鳳胎風波！佗孖B有危險？

不少人也希望能夠生雙胞胎，因為可以一次生兩個小朋友，不需要再辛苦多一次，而且雙胞胎小朋友的行為、動作一模一樣十分可愛有趣，香港不少的藝人也是雙胞胎，例如：李家鼎之子—李永漢和李泳豪、周志文和周志康、馮允謙與孿生弟弟馮重謙等，當中最具爭議的雙胞胎例子當然是陳凱琳與龍鳳胎弟弟，雖然他們是異卵雙胞胎，但由於弟弟Derek膚色深，加上外貌似混血兒，被指與陳凱琳甚至是其爸爸不似樣，引起網民熱議，連「抽水王」林作也曾表示願意用100萬向Derek發出挑戰，揚言要幫他們兩父子驗DNA，不過陳凱琳一家最好選擇不回應是最好的回應，事實並不用解釋的！

雖然事件已經告一段落，但也無阻網民對雙胞胎的好奇心，經常聽到別人說生雙胞胎十分危險，但到底危險在那呢？今集混血女主播可宜，同生殖醫學科專科翁淑菲醫生，講解雙胞胎的危險性及危險程度有幾多！

翁醫生指不少高齡產婦因為生育問題，可能會選擇做人工受孕 （IVF），亦因選擇了做人工受孕 （IVF）便想有兩個小朋友，但是這樣便會對媽媽的身體負荷增加，懷孕時風險亦會增加，例如血壓高 糖尿病等，併發症發生的機會也同時增加，甚至出現早產情況，到底會出現怎樣的情況，對媽媽有多危險？一齊嚟睇《星星講醫D》聽吓翁醫生點講！