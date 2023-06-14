仁濟關愛小領袖月捐及義工計劃2023

【營業資訊】為了幫助孩子建立良好的品格及正確價值觀，學習「助人為快樂之本」的道理，仁濟醫院推出「關愛小領袖月捐及義工計劃」。家長可以孩子名義每月捐款HK$99或以上成為捐助者，為仁濟各項慈善服務籌募經費，幫助和關愛社會上有需要的人，同時培育孩子成為充滿正能量的小領袖，透過參與義工活動建立更緊密的親子關係。

「關愛小領袖月捐及義工計劃」全年接受申請，歡迎2至12歲幼兒、兒童及青少年參加。參加的小領袖可獲得人氣時尚品牌emoji®Brand迎新禮品乙份，一年內持續每月定額捐款可獲發參與證書，另外一年內參與兩次或以上義工服務更可額外獲發嘉許證書，而捐款HK$100或以上可獲政府免稅收據（香港居民適用）。

善長可選擇登入仁濟捐款網站以信用卡方式即時參加，也可填妥月捐表格以電郵或傳真交回仁濟醫院董事局。除了每月定額捐款，善長亦可以一次性捐款的形式支持。上述計劃並不會扣除任何行政費用，善款全數撥捐仁濟各項慈善服務。

暑假限定──「關愛小領袖義工Summer Fun」（參與月捐計劃後即可參加）

本院將於今年7月及8月推出「關愛小領袖義工Summer Fun」暑假限定活動，讓小朋友與父母一起度過一個既富意義又豐富多彩的暑假。

連串精彩義工活動包括：

1) 愛心福袋送暖：向獨居長者派發愛心福袋，表達關愛之情

2) 動物醫生全接觸：與動物醫生一同向老友記送上關懷和愛心

3) 探訪基層家庭：讓小領袖了解基層家庭的生活和需要，送上關懷和愛心

4) 長者生日會暨小領袖才藝表演：小領袖可盡情發揮自己的才藝天賦，為長者送上才藝表演，例如唱歌、跳舞、魔術、演奏樂器等

5) 健腦樂繽紛：小領袖與長者一起玩桌上遊戲，促進長幼共融

「關愛小領袖月捐及義工計劃」報名查詢，請致電3467 2101

如欲了解更多《關愛小領袖月捐及義工計劃》詳情及小領袖義務工作機會，可瀏覽計劃專頁：