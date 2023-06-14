兩個月停曳曳　陳國峰首戰拳賽最驚被打爆尊容

藝人陳國峰（Penny）昨晚（13日）現身九展出戰拳賽，除了Penny母親和太太外，一班圈中好友包括吳業坤、徐榮、莫家淦及李芷晴等亦有到場支持，合照時吳業坤更趁機捉住身旁的菲律賓拳王自拍。賽前Penny接受訪問，表示賽是自己首次上擂台比賽，形容心情緊張：「最擔心副尊容，驚畀人打到流血。（準備咗幾耐？）準備咗兩個月，減咗10kg都幾辛苦。（太太有冇好擔心？）一直都好擔心，佢應承咗比賽完請我食餐好。」問到太太是否最擔心他被「拆祠堂」？他笑謂：「唔怕有護陰，而且都生咗2個，哈哈！」他坦言為了集中精神應戰，已經2個月「冇用過」，因賽前不能吃喝玩樂及行房，怕會影響體力，但笑指有Kiss太太，否則真的會被詐型。

他直言為免增加壓力，賽前刻意不翻看對手的比賽片段，但身為拳手應時於刻對自己有信心，又指有跟小朋友提到會出戰：「不過佢哋冇嚟，驚嚇親他們，陣間見到爸爸畀人打驚佢哋衝上台幫拖，哈哈。」

而首次正式踏上擂台比賽的他，以39歲之齡，與比他少17歲的陳耀燐大戰三個回合，雖然年齡有大差距，但他並未見輸蝕，首回合先採取穩守突擊策略試探對方。來到第二回合，他轉用了猛烈快攻打法，多次以連環拳擊中對方，而當打至第三回合，Penny體力明顯下降，處於下風的他更被對手擊中坐下，經過3輪激戰後，最終對手以點數勝出賽事，二人亦識英雄重英雄，互相祝賀及鼓勵對方。