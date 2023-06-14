AI人工智能對IB的影響

人工智能(AI)的影響正席捲全球教育，國際文憑組織(IB)雖然允許學生使用ChatGPT協助寫作，但強調必須依循正確使用準則，以糾正學生使用態度。

IB表示聊天機器人ChatGPT同其他資訊來源無分別，只要標註信息來源即可使用。ChatGPT確實能提高寫作效率，但長期依賴可能影響個人發揮寫作的空間，例如思考的文路及寫作技巧等。一些教師舉例指出，AI可幫助設計教材、加強學習，但可能擴大學習差異，因爲現時主要受惠者為英文能力強的學生。

老師應扮演正確使用AI的引導者，他們需強調以下幾點：第一，重視學術誠信，運用AI的內容時要列明出處。第二，教導檢驗及分析AI信息的能力，不能完全依賴AI。第三，持續訓練核心技能，打好語文和其他的基礎。

總的來說，AI 工具本身無對錯，取決於我們的使用方式，IB的做法已經説明AI改變了全球的教育規則，我們正需要重新定義相關的學術評分準則和技能。老師要引導學生正確使用的態度，需要學習如何篩選及分析AI的內容、養成批判思考，同時不能忽略培養核心的技能，未來才能有充足的準備與AI共處。