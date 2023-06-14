Justin Bieber老竇網上發表恐同言論　被批評寸爆回應

加拿大天王Justin Bieber有個型佬老竇Jeremy Bieber上星期於社交網趁住是「同志驕傲月」而貼出代表同志的「彩虹旗」，並留言說：「為你嘅存在，呢個月不要忘記多謝直男。」此外，他亦向粉絲表示要慶祝家庭，並指這一代歌頌的東西令人難以置信。因而被外界懷疑他恐同！

Jeremy的言論一出即被網民鬧爆，有網民更批評他拋棄兒子Justin：「呢條友拋棄個仔，喺個人成名後就搵番佢。你個係你慶祝家庭嘅方式？」Jeremey不滿被批評即回應向網民反擊：「呢個係畀所有人發表意見嘅地方！唔等於仇恨！」之後他再發表敏感言論：「愛任何你想要嘅人係你嘅事而唔係我嘅事，問題係LGBTQ（性小眾） 對我哋城市同學校嘅敵意令好多人都擔憂。」此外，他亦否認自己拋棄兒子，並指自己的表達能力可能很差，但他的言論並不是帶有恐同或仇恨。

Justin Bieber暫時未有回應父親的言論，不過2011年Justin曾在訪問時提及「性小眾」時亦表現得相當冷漠，他說：「呢個（同性戀）係所有人自己嘅決定，唔好影響我亦唔應該影響其他任何人。」