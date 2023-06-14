銀飾清潔小貼士　光澤如新冇難度

大家都愛戴銀飾，但銀飾會隨着時間氧化。大家先不要急着淘汰掉變黑發黃沒有光澤的銀飾，有3種方法變得如新一樣。（互聯網）

925銀飾簡約大方，容易設計成不同形狀。而且入手價錢相對較為便宜，因此是不少潮人的飾品材質首選，也是很多品牌設計輕奢飾品的材質之一。但佩戴時間一長，就會發現銀飾發黃發黑，而且光澤度也不如從前新買回來一樣。除了日常佩戴需要注意之外，其實也可以透過清潔來恢復光潔如新。以下為大家介紹3種方法，讓大家在家中也可以護理銀飾。

1.抹銀布

首先要介紹的，就是最簡單的使用抹銀布定期清潔，而且這種方法相較其他用化學物品清潔的方法而言，對銀器傷害沒有那麼大。抹銀布的原理就是，柔軟的布料上含有精細的蠟與研磨劑方便大家隨時進行擦拭與清潔。清潔方式也比較簡單，只需用布料順着銀飾的紋理擦拭即可。

2. 水+鹽浸泡

鹽有清潔的功效，搭配水去浸泡銀飾就可輕鬆令銀飾上的雜質揮發出來。建議比例為5份水搭配1份鹽，只需浸泡5分鐘就可有明顯的效果。如果還是不夠清潔力，建議加上1份梳打粉，讓清潔力度更強，浸泡完畢，用柔軟的抹布抹乾水分就可以了。

3. 牙刷與牙膏

使用超級柔軟的牙刷，加上牙膏先將銀飾大範圍刷一遍，牙膏的氟會與氧化銀發生反應，令銀飾變得像新的一樣有光澤。一些比較精細工藝的細縫處就需要特別刷多幾下。然後用水浸泡，把泡沫洗走，然後再用柔軟毛巾抹乾淨就可以。

日常可以多佩戴銀飾，如果經常放置於收納櫃裏，會加速銀飾的氧化程度。不過也有一些時候是例外的，例如游泳、浸溫泉時，水池裏的水質有機會含有化學物質，會讓銀飾產生化學反應而變黑。有時進行大流汗的戶外活動時也不適宜佩戴銀飾，因為汗水、污垢會依附在銀飾表面，時間太久沒有清理，就會令銀飾變得暗淡無光。