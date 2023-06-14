「負皮王」Ezra出席《閃電俠》首映不及「蝙蝠嫂」珍妮花性感搶鏡

DC暑期大作超級英雄電影《閃電俠》（The Flash）即將於本周全球公映，影片前晚於洛杉磯舉行首映禮，負面新聞多多的男主角「閃電俠」美國影星Ezra Miller亦有驚喜現身。

憑「閃電俠」與《哈利波特》（Harry Potter）前傳《怪獸》（Fantastic Beasts）系列走紅的Ezra，走紅後是非不斷，牽涉藏毒、多次恐嚇與襲擊以及被指控操控與滋擾未成年兒童等，早前有指Ezra為免自己的問題而影響影片而決定只會出席首映缺席所有其餘宣傳活動。所以今次Ezra現身首映是他首次亦是最後一次宣傳該片，久未露面的Ezra梳了個「道士頭」，與同片拍檔合照時一直保持微笑。在首映上他獲《閃》導演Andy Muschietti介紹出場，Ezra即說：「我愛你，大師。」並大讚對方出色表現。

除了Ezra「閃」現首映之外，在片中再次飾演「蝙蝠俠」的賓艾佛力（Ben Affleck）亦帶埋性感打扮的老婆「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）出席，2人在紅地氈上繼續咀嘴「放閃」搶晒鏡頭。傳媒指珍妮花的打扮似足「潛水衣」，既性感又高貴！