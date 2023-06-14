【簡潔生活學】爸爸的理性與感性

轉眼間今個周日就是父親節了！一般大眾對父親節的重視程度好像不及母親節，或許是跟母親「懷胎十月」，以及母愛對孩子照顧無微不至有關。事實上，父母親的角色有別，加上男士一般比較內斂理性，與子女的親密程度自然難及母親。

之前工作團隊曾遇過一個案，是協助一家3口整理家居，因為戶主的女兒早年在外國讀書及工作，最近回流並計劃與父母同住，之前變成雜物房的睡房，現在有需要還原。

在整理的過程中，女兒發現多年來為母親自製的小禮物及生日卡仍然保存着，但給爸爸的，他不是一早掉了，就是放着沒用，例如女兒DIY的小皮包，當初以為方便爸爸可以放電話、銀包鎖匙，可是爸爸似乎「不領情」。

在收納當日，媽媽堅持保留女兒送的每件小禮品，認為很有紀念價值，但爸爸卻將女兒送的皮包放進垃圾袋，當時女兒面有難色，但只是瞪了一眼，便繼續執拾。

完成收納後，收納師跟她聊起，問她對整理過程感覺如何。她說，未開始斷捨離時，以為很輕鬆，但原來也有點掙扎，例如：自己的「心意」，在別人心中可以是「寶」也可以是「草」。但她也明白到每件物品在每個人心中的分量有重有輕，所以也不會特別難過，至少曾經將自己心意送出就足夠。

後來，收納師再跟那位爸爸傾談，原來那個小皮包，對他而言，無論質感或體積都不合用，但因為是女兒送的也不想掉，只是放着，直至女兒回來一起居住，爸爸認為再沒有保留的必要，所以便決心棄掉，寧願騰出更多空間給女兒。

這個小故事，說明了表面上爸爸們都比較理性實際，但其實對待子女，也有一份體貼，只是不容易說出口。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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