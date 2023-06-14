Wakinyan　海上雷鳥　飛一般體驗

當你沉醉於看海的閑靜時，可曾羨慕過那些在海面上自由翱翔的飛禽？甚或幻想過騎着牠們四圍去？有遊艇設計師從海鳥身上獲得啟發，分別將其尖嘴、翅膀、骨架等特徵融入船身設計，像以下介紹的概念遊艇「Wakinyan」，讓人們有機會一嘗飛一般的出海體驗。

雷鳥化身

「Wakinyan」是出自遊艇設計師Aras Kazar的三體船概念，名字來自美洲原住民使用的拉科塔語（Lakȟótiyapi），可譯為雷鳥——傳說中一種貌似老鷹的巨大神鳥，而這艘以海鳥為設計靈感的概念遊艇，正正用上未來主義和極簡主義，詮釋雷鳥在海面馳騁的英姿。

先由外觀說起，船身由鋁、玻璃纖維和鋼化玻璃的混合物構成，長130米，寬38米，仿照鳥的大喙和即將起飛的形態作為輪廓，棱角分明，直立主船體的兩側均設有類似翅膀的外伸支架。加上遊艇配備了全電動和水翼技術，當它以最高32節的航速飛馳一刻，更能活現鳥的神髓。

視野極佳

內部設計方面，跟遊艇外觀的設計風格可謂一脈相承，略帶柔和而不失個性。最特別之處是船內的每層甲板均被鋼化玻璃覆蓋，不但為乘客提供接近360度的觀景視野，同時能為室內空間引入充足的自然光線，營造出明亮、開揚的生活氛圍。

設施方面，按設計師構思，遊艇會有5間客房和1間主人套房，最多可容納12位客人，另有船員艙；船尾可找到游泳池、水療中心、用餐區、休閒區等，而且採用開放式設計，方便感受陽光與海風，很適合大伙兒作聚會之用。據悉設計師的用意是要讓人們無論置身船上抑或只是從外面看着「Wakinyan」，均能感到平靜和放鬆，達到遠離煩囂的自在境界。