迪士尼新片大執位！楊紫瓊《阿凡達3》要等多兩年先有得睇

迪士尼電影公司昨日突然宣布多部大片映期有變，其中包括3大賣座系列電影《星球大戰》（Star Wars）、《阿凡達》（Avatar）以及一系列漫威（Marvel）超級英雄電影。

其中有金像影后楊紫瓊加盟的《阿》第3集將由2024年12月的映期押後1年至2025年12月19日上映，之後的第4集就會押後幾年至2029年12月上映，至於第5集就會延至2031年12月才上映。據知導演占士金馬倫（James Cameron）已透露或不會執導第4及5集。而《阿》的金像監製Jon Landau於社交網留言交待影片押後的原因，他表示未來3集《阿》片需要更多時間來完成。

除了《阿》系列押後上映之外，《星戰》未來3集亦會押後1年至2026年以及2027年上映。此外，多部漫威電影亦映期有變，其中《復仇者聯盟》第5集《Avengers: Kang Dynasty》就會由2025年5月押後1年至2026年5月才上映。

迪士尼方面並沒有解釋新片映期押後的原因，初步懷疑是與近期編劇工會大罷工而影響新片製作有關。有行內人士說：「呢啲電影唔能夠喺沒有劇本之下拍攝，而編劇近期唔開工，電影必定要押後上映。」