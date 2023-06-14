Lokman有計劃結婚　為女友收花照解畫

人氣男團MIRROR成員Lokman（楊樂文）與Tiger（邱傲然），今日（14日）為Tiger首次執導之短片上節目宣傳，Lokman以邱大導稱呼Tiger，Tiger則笑言叫「邱仔」便可。二人直言正構思拍攝長片，Tiger説：「只係好初步諗緊，任何題材都得冇任何框框。」Lokman則表示最難應該是找投資者。談到MIRROR即將開騷，問到有否考慮到外地作巡迴演出？Lokman表示有聽聞公司有此想法：「希望快啲開到，可以同其他地方嘅粉絲見面，不過最難應該係要度晒12個嘅期要唔辛苦嘅。」

談到Lokman於5月20日當日於社交網上載一束花的照片，並留言「今次掂晒啦老竇！」即惹來外間揣測他求婚成功，Lokman笑言只是一場誤會：「其實咁啱我有朋友新開咗間花店，問我有冇興趣送花畀女朋友，至於『今次掂晒啦老竇！』，其實係講我隻貓貓同我講搞掂晒，老竇你今晚可以打機啦，不過寫少咗句啫，咁我女朋友又冇唔畀我打機嘅，哈哈！」與女友拍拖6年，他表示也有結婚打算，笑言計劃與實行是兩回事，想儲多點老婆本，好讓將來能舒舒服服地辦好婚事。