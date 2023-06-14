客串陳健安新歌MV　AK即場畫畫紀念亡貓

組合C AllStar成員陳健安（On仔）推出新歌《好好掛住》，MV請得男圑MIRROR成員Anson Kong（AK、江𤒹生）、電台DJ飛機（江慧楓）以及《全民造星V》的13號參賽者Tiger Foo（符紀男）客串演出，將內心最掛念的事物用畫作思念。

首次帶同愛犬齊工作的AK，談及今年初，陪伴20個年頭的愛貓花花離世，令他相當難過，亦因此希望透過今次畫作，留住跟花花的美好回憶。他說：「其實平日我畫粒星都有問題，不過當我知道佢要出新歌，MV由Oscar做導演，就算我前一晚做完《拉闊音樂會》，我咩都唔理就過嚟，Oscar話會安排一個畫畫老師指導，要我畫一啲我好掛住嘅嘢，我就諗到去畫我嘅貓貓，因為我有一個遺憾，以前smart phone唔太流行，屋企又冇相機，所以冇紀錄低佢哋細個一啲畫面，雖然會喺個腦海入面，但時間太耐，會唔清晰，所以想重新畫一次出來。」

當日AK還帶同愛犬猜柴一起出鏡，代表他將對花花的愛延續下去。有「爸爸」帶出街，猜柴一直表現興奮，邊玩邊吃零食，更被工作人員重重包圍，相反，平日去到邊都會被粉絲前呼後擁的AK，受歡迎程度不及愛犬，還被冷落在一旁，場面搞笑。經過畫畫老師CC的從旁指導，AK成功將他親吻花花的親密畫面紀錄下來，完成後他更上前擁抱On仔，感謝對方讓他從畫作中將思念換了另一個方式延續下去。

之後出場的是跟On仔幾乎無所不談、甚至會傾心事傾到喊的DJ飛機，原來她一直惦記住曾經住上7、8年的一間屋，當日拍攝，雖然下暴雨，但飛機在畫畫老師CC的帶領下，在一條後巷內，完成了她的「好好掛念」作品，從畫中可以見到一張巨型梳化、一盞水晶燈、還有一棵植物，是DJ飛機一直想念的畫面。之後她更帶同畫作，去到這個家的樓下，回味昔日的快樂時光。

而另一位嘉賓，是今屆《全民造星V》參賽者Tiger Foo，身為導師的On仔，跟對方傾談時，知道自幼喪母的Tiger，一直很想念媽媽，每當獨處時，甚至會跟媽媽對話，將自己內心所想，與最思念的人分享：「我8歲開始同媽咪一齊住，到我10歲時，媽咪突然喺屋企死咗，但10歲嘅自己，畀唔到咩反應，你好似冇咗啲嘢，但你又唔知應該用咩心情去面對，到大個之後，會諗番起同媽咪嘅一啲回憶，會好想媽咪喺度陪住自己。」Tiger的畫作分開了兩個部分，一邊色彩較鮮艷、代表當他快樂時，媽媽因為已經離開不能與她分享，所以樣子較為模糊，而另一邊是灰色，但畫中的樣貌清晰，代表當Tiger遇上灰心失意，其實媽媽一直陪伴在自己身邊。