尊尼特普將前妻賠償金額捐出將由5大慈善機構瓜分

美國影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）去年初互告誹謗，最終尊尼勝訴獲安芭賠償1,035萬美元（約8,073萬港元），而安芭則僅獲賠200萬美元（約1,560萬港元）。安芭去年12月於社交網站宣布與前夫和解，她的保險公司需支付100萬美元（約778萬港元）給尊尼。而尊尼方面亦表示會將全數金額捐作善事。

近日有網站爆料指安芭經已「找數」，並透露賠償金額的去向。據知100萬美元將瓜分給尊尼挑選5間不同的非牟利慈善機構，包括「Make-A-Film Foundation」、「The Painted Turtle」、「Red Feather」、「Tetiaroa Society」以及「Amazonia Fund Alliance」，那些機構的工作包含幫助病童、幫助土著社區在整個美洲保持他們的文化和遺產，甚至是尊尼好關注的保護全球生態系統和自然環境等方面。

另方面，安芭被傳本月24日將出席在意大利西西里島舉行的《69屆陶爾米納電影節》宣傳新片《In The Fire》首映，今次將是她與前夫誹謗官司後首度公開露面。她近期與女兒一同在西班牙居住，早前有傳她放棄荷里活在當地家居過平凡生活。