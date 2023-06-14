周潤發爆當年港姐內幕　袁詠儀同偶像合作唔敢話畀老公知

影帝周潤發夥拍袁詠儀（靚靚）演出新片《別叫我‘賭神’》即將於月底在港上映，二人今午（14日）偕同飾演周潤發兒子的柯煒林到中環出席宣傳活動。戲中演髮型師的周潤發大放笑彈之餘，又一展「髮功」幫靚靚及幾位小朋友理髮，他醒目識穿靚靚出動假髮，繼續展「Selfie神功」與傳媒合照，而柯煒林則送上「父親節蛋撻」，提早與周潤發過節。

談到首次與靚靚合作，周潤發打趣：「佢靚足幾十年，依家叫佢「袁晶晶」，泰文嘅水晶晶呀，知道同佢合作，梗係𦧲飯應啦。」靚靚即回道：「收到通知時，我喺飛機放緊行李，感覺空間停頓咗，唔知自己係咪發緊夢，唔敢話畀老公知驚係假嘅。最難係唔好望佢對眼，專心望劇本囉，總之嘔凸咁興奮 ！」柯煒林則感激周潤發專誠揸車接他去跑步及「食好西」。導演指他片場內表現精力充沛，周潤發搞笑說：「我係好孤單獨嘅人，淨係喺屋企對住個老婆好悶，所以喺片場唔收錢都想拍多場，一班人好開心，我又開咗發記士多，用晒我啲零用錢。」

事後受訪記者提到靚靚未有多陪他跑步，周潤發打趣：「嘥氣啦，佢跑過一次嘅，但最叻係跑商場同埋網絡世界shopping多啲。」跑到身旁的靚靚相當靦覥。對於獲安排與周潤發合作，靚靚形容：「難得嘅經驗、圓夢，同埋終於追到自己粒星！」發哥即接口自爆：「佢選港姐嗰年我做評判，但我冇投票畀佢，搞到依家唔敢見佢，直至唔好彩畀佢撞到我.....不過佢咁靚女，唔選你選邊個吖！」

對於戲中經營髮型屋，周潤發透露：「喺現場有髮型師幫手嘅，近鏡就佢嚟，我手騰腳震吖嘛。（有人做白老鼠畀你剪？）畀幾個假髮我慢慢練，但去到現場都係唔得，事前都學咗幾個月。頭先唔係驚剪到靚靚嘅頭髮，而係驚剪到自己隻手，頭髮生得番嘛。」

他又笑指因劇本及靚靚關係，自己今次相當樂意接演，又搞笑露下次想再與靚靚開拍一部喜劇叫《兩人瘋癲》：「我要同你死過，睇吓你死定我死，玩我呀喇！」靚靚即點頭答應，更高呼「萬眾期待」，她又突然一臉認真，指周潤發說話是「王道」，令自己心服口服不能駁嘴，然而周潤發反駁：「架機cut咗咪又係鬧到我隻狗咁，你唔好當我係Chilam（張智霖），佢畀你蝦，我唔會畀你蝦㗎！」全場忍俊不禁。