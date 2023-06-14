個樣永遠似中學生　羅毓儀原來係Band友Rock到暈

憑「童顏」成新一代無綫小花的羅毓儀（Yuki）再進軍樂壇，剛剛於5月底慶祝完27歲生日的她，網民驚嘆她外表仍然十足似個中學生！她近日更得到廣告商的垂青，為獎賞程式拍攝全新廣告，更首次創作廣告歌，大玩可愛曲風。

Yuki擁有8級電子結他水準，音樂造詣不容小覷，她表示：「雖然我未入行之前都已經有夾Band，又試過作曲作詞，但係作廣告歌真係第一次。我覺得創作廣告歌最大嘅難度，就係佢嘅旋律一定要好洗腦。今次呢個獎賞程式嘅廣告歌，其實係想鼓勵大家多啲做運動、郁多啲、健康啲，所以個Melody都係以輕快同埋catchy為主，希望聽到首歌嘅人可以好似歌詞咁講：『全家人又又又減多幾歲～努力要郁多兩郁～』！」

Yuki今年正式簽約成為「TMG （TVB Music Group）」旗下歌手，她表示：「今次呢首新歌係一首好開心同輕鬆嘅廣告歌，監製都有畀意見，話要投放多啲Energy，教我可以想像自己係唱緊動漫嘅主題曲，帶出好熱血好活潑嘅感覺。其實我入Studio嘅經驗尚淺，所以一開頭錄音嘅時候都有啲緊張，但係當自己識得放鬆全程投入嘅時候，就覺得自己真係Deliver到首歌嘅Message畀大家。」

作為新一代「童顏擔當」的她，對於Live Young有自己一套獨有方法，分享自己會記住「4個Young」， 包括「Move Young」、「 Chill Young」、「Eat Young」及「Live Young」，她覺得只要全面做到，便能輕鬆減齡：「當然勤做運動係減齡嘅首要條件，我通常就係做深蹲，因為可以集中鍛煉到腿部呢part人體最大嘅肌肉。而唔需要開工嘅時候，我就會盡量早瞓，唔好捱夜，身體都會健康啲！」