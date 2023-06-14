張天穎一手包辦新歌曲詞編監　驚喜搵麗英Featuring

歌手張天穎(Jaime)去年自組工作室，以獨立歌手身份推出《fallen 4 u》正式出道後及《no money no honey》及《ok sure》、《1 step at a time》等，幾乎包辦曲、詞編、監，是新一代的唱作人。

入行1年多，今次再接再厲再推出最新歌曲《pick up your phone》，繼續擔任作曲、編曲及監製，不過，為求突破，邀請了小薯茄的麗英為新歌Featuring，她說：「之前有睇小薯茄，覺得麗英係一個好搞笑、好可愛嘅人，上年出第二首歌嘅時候，其實係諗住出歌先，不過錄完、編完同埋mix完後，一直都覺得爭咁啲嘢，直到聽歌聽到麗英嘅《FreeRider》，覺得佢好啱唱呢首歌，所以就膽粗粗去問佢，問佢想唔想試吓一齊玩。」結果，麗英很爽快便答應featuring。

日前，Jaime與麗英為新歌拍攝MV，Jaime笑言拍攝當日發生的所有事都是趣事：「由我哋着住Y2K顏色、好鮮艷嘅衫游走香港每個角落，好多人都用奇異嘅眼光望住我哋兩個！係有少少尷尬，不過，同麗英一齊好開心、好enjoy！就好似活咗喺自己嘅世界入面！」

游走香港不同的角落確有點辛苦，但卻很難忘：「有一part係去影貼紙相，見番我中學時代嗰啲貼紙相機，差唔多10年冇過影貼紙相，出嚟張貼紙相充滿我的少女時代回憶！」Jaime還分享另一件趣事：「就係同的士叔叔一齊聽住我首歌跳舞！冇諗過佢會肯一齊上鏡，仲帶埋佢隻狗一齊玩！」

Jaime與麗英在MV內的造型很搶眼，由於MV背景是回到2005年，所以造型師特別找來鮮明亮麗的 candy colour小忌廉裙，來配合當年盛行的Y2K風格，Jaime說：「特登搵咗有小忌廉嘅顏色嘅服裝，超級靚！第二套衫係黑白色，同麗英嗰套好似，係想講喺未來嘅世界或者AI機械人嘅世界內，每個人嘅服裝會愈來愈似。」