新《梁祝》文武生齊集　包電車出巡聲勢浩大

新《梁祝》新篇粵劇一班主要演員文武生梁兆明、花旦梁非同、詹浩鋒、陳玬橦、藝術總監吳美英以及創意班主彭美施（施姐），今日舉行電車巡遊港島活動，包下3架電車，邀請70位戲迷一同出巡，為8月24-26日假西九文化大劇院公演三場造勢。早上11時許，眾人齊集於上環電車站，戲迷吶喊「大賣」及「加場再加場」，聲勢浩大，梁兆明感謝戲迷的支持，其實梁兆明和梁非同這對「雙梁配」深受戲迷喜愛，他們所到之處，街上途人都熱烈揮手，電車河沿經灣仔、金鐘，到達銅鑼灣終站，全程1個小時，之後移師到銅鑼灣舉行記招，出席記者會的還有熱愛粵劇的藝人張德蘭伉儷、何文匯博士、梅小青、黎燕珊和文雪兒等，席間並宣布門票將於明日（15日）開始發售。

特別穿上「蝴蝶」西裝的梁兆明，變身現代版梁山伯，他表示昨日有黃雨警報，初時也擔心今日天氣不佳，笑言本打算聽由天命，想不到天氣比意料中好：「第一次坐電車河，初時天氣陰暗，下着毛毛細雨，不過去到電車站好舒服，沿路看風景有陣陣微風吹來，好舒服，真係天公作美，好多市民同我哋揮手，好開心。」對於與花旦梁非同合作譜「雙梁配」，他讚非同是好努力及具天賦的演員，在八和時便曾替她排戲，非同表示跟梁兆明合作感到緊張：「佢係睇住我長大嘅前輩，我未做過祝英台，好期待對戲得到明哥指導，今次更係第一次唱平喉，好有挑戰性，也期待美英姐嘅教導。（最大困難是甚麼？）反串係難，要畀心機學，（自己似唔似男仔？）性格似男仔頭。」對於梁山伯和祝英台相遇的畫面以水墨畫的風格去貫穿，意境十分唯美。梁兆明表示梁祝是一個家喻戶曉的故事，今次是一個全新劇本，加入新科技、新製作和新舞台配合，更劇透新加入了一場新書院戲：「加入一啲貼近生活嘅故事情節，用特技效果令大家感覺輕鬆啲，加入其他學生穿梭，畀人感覺讀書好頑皮，有過一段開心嘅日子。」

吳美英表示擔任藝術總監初期感到好大壓力，全因被施姐的創新念頭所打動，她讚梁非同有她年輕時的影子：「非同係武場出身，有我影子，我初時都係武場行先，啲人話文場先吸引更多觀眾，我覺得非同可以慢慢進軍文場。」對於今日天氣清涼遊電車河，施姐笑言：「昨日都擔心有黃雨，不過就算落雨，主角和戲迷係風雨同路，都係一件好事。」吳美英亦開心電車河在清涼天氣下順利完成。提到新《梁祝》斥資過百萬元製作，施姐表示今次是重大投資，是今年最不惜功本的重頭作品，既是家喻戶曉故事，但不缺乏「新」意，並加入創科元素及電影感，讓觀眾視覺大滿足。吳美英認為外國有羅蜜歐與茱麗葉的經典愛情故事，中國亦有梁祝的悽美故事，望能製造新火花好讓觀眾大飽眼福。被問到是否有信心加場？施姐：「希望攞到期，有吳美英喺度我就無後顧之憂，由美英座陣去指導演員，相信做到情味、戲味。」

金牌監製梅小青早前透露入院做身體檢查，早年曾患膀胱癌及腦血管阻塞的她，表示身體檢查報告良好，今日精神奕奕現身，聲線洪大：「我又可以享樂人生，我好乖，每年自動做兩次身體檢查，醫生讚我懂預防，更勝於治療。」現在已毋須吃藥，會更注意身體狀況。黎燕珊表示今年是最後一年5字頭，明年便登六，由於仔女都被派往外國工作，故明年她將會面對獨自生活，小青原來一直為對方物色伴侶，十分上心：「我不停都有留意，不過珊姐眼角都幾高，一定要搵一個大家舒服、合眼緣嘅，可以互相照顧和了解，仔女責任已經完，佢有自己生活，覺得係另一個開始，希望佢快啲搵個伴。」自己亦有做製作，雖然兒子希望她全力休息，但她笑言盛情難卻，故間中都有做劇本：「我鍾意呢行，又鍾意搞劇本，唔畀自己停，好忙又好開心。」對於小青做媒人，黎燕珊笑言感情事已發霉：「搵咗好多年，現在迎接另一人一齊生活，都幾困難，隨緣！上天𧶽畀我就開心，但不會強求。」

另外，席間傳來喜訊，施姐透露好友劉肇銘從上海帶來一份驚喜，就是創作《梁祝》協奏曲的中國著名作曲家陳鋼教授的親寫祝賀詞，賀詞寫着「祝賀新編粵劇新《梁祝》隆重獻演」，令她感到鼓舞，施姐表示本來與陳鋼教授素未謀面，感謝劉肇銘往上海探望教授時，促成美事，會將賀詞珍而重之。