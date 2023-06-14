根本凪　嬌小可愛脹卜卜

做人要腳踏實地，但係家陣時代唔同喇，好多人卻係鍾意留喺虛擬世界，因為當中更加可以隨心所欲。其實投身虛擬世界都唔係唔好，不過最好同現實世界取得平衡，好似根本凪咁游走虛與實之間亦一樣撈得掂！

廟細燈籠大

日本藝能界大型女團如AKB48有好多成員投身寫真界，此外成員數目較少嘅女子組合一樣有成員銳意喺樂壇與寫真界雙線發展，就好似「#babababanbi」嘅岸美由以及「#2i2」嘅十味咁！無獨有偶，佢哋都有共通點，就係生得細細粒卻又相當好波，而今日同大家見面嘅根本凪亦係呢類嬌小型女優。

今年24歲嘅佢，青春可愛，五官標致，同時卻又散發出幾分柔弱氣質，令人不禁對佢心生憐惜，好想抱抱阿妹呵護一番。而體態嬌小嘅佢，身高只係得4吋11吋，不過卻係廟細燈籠大，心口生有一對飽滿豐隆嘅G奶，肌膚又鮮嫩白滑，唔拍寫真就真係暴歾天物喇！

變身虛擬偶像

佢喺10年前就開始偶像生涯，先加入出生地水戶市嘅地方偶像女團，然後再加入人氣較高嘅女子組合「虹之征服者」，期間仲同時兼任另一隊組合「電波組.inc」嘅成員，真係相當忙碌！可能就係因為休息唔夠，搞到身體愈嚟愈差，難以應付舞台表演，於是2022年就宣告退團。

但係根本凪後生遙遙唔通咁快就退休兼封咪？梗係唔會啦！其實佢只係「換個跑道」啫！佢本身除咗識得繪畫插畫及服裝設計外，仲識得作曲填詞，後來佢就諗到活用呢幾項技能以及自己獨有嘅歌聲，創造出虛擬化嘅自己，以虛擬偶像身份表演歌舞畀大家睇。另一方面，佢喺現實當中就專注拍寫真，讓大家可以繼續欣賞到佢嬌小又好波嘅獨特身材喇。

大家Click入根本凪嘅社交網，除咗可以睇到佢嘅性感寫真相，大飽眼福之外，亦可以欣賞到佢變身成為虛擬偶像嘅表演，聽吓佢唱歌都幾治愈㗎！

Profile

年齡：24歲

身高：4呎11吋

三圍：34G-23-33