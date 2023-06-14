楊安妮克服唱歌成就解鎖　P1X3L驚喜有台灣粉絲

《造星IV》出身的楊安妮（Win Win）、葛綽瑤（Yo Yo）、許寶恆、何洛瑤（Sica）、鍾卓穎早前與組合P1X3L到台灣拍節目，今晚（14日）他們由台灣返港，其中Yo Yo獲粉絲送上鮮花，而Sica卻收到一張紙皮，場面搞笑。

Win Win興奮表示今次拍攝十分好玩，更成就解鎖，克服了唱歌這弱項，直言全因有男友KC（黃家灝）事前陪她練歌及給予鼓勵，又自爆今次行程嘔吐了2次，但強調並非身體出問題。談到她早前暈倒入院一事，她表示入院休息了一星期後已康復：「醫生話我可能太攰，心口啲血液流通得唔好。（心臟問題？）係，不過我本身有先天性肺動靜脈瘤，不過4、5年前做手術處理咗，醫生話可能都關個肺事，但就算再深究都好難搵到原因，佢都話我可能嗰排太攰太操勞。」她指醫生曾提醒她不能做太劇烈運動，但笑言自己經常犯規跳舞，早前做身體檢查時就連護士也被她的血含氧量嚇親：「話正常應該已經插晒喉，佢哋一直追問我點樣嚟，又話要即刻做手術，我覺得做咗其實冇乜分別，我覺得可能關我由細到大都做運動嘅關係。」

談到男友KC現時成為《造星V》大熱，她即驚訝地表示：「唔係呀嘛？（對男友冇信心？）我對佢跳舞有信心，但今次有唱歌超級超級勁嘅人，所以有啲擔心，不過都開心嘅，因為佢可以同美國等地嘅參賽者交流，學到好多嘢，好戥佢開心，對佢非常之有信心。」問到男友表示若將來入行，與Win Win的感情亦不會變，她即以「Sweet」來形容兩人關係，並指現時感情穩定：「都好想同佢男友一齊返工，不過就會分居，因為日對夜對驚感情丟淡，要保持距離。」

50名粉絲接機

組合P1X3L 3位成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco），獲約50名粉絲到場接機，他們表示眾人於當地逗留了8天，唯獨George要拍劇故遲了一天才與大家會合，坦言每天最少3、4個行程：「每朝6點起身，拍到夜晚11點，每日瞓得幾個鐘，不過係好享受嘅。」

他們指今次除了8人之外，還邀得當地的網紅參與，Marco還將「Dating」帶到台灣，但笑言是一集濃縮版，而其餘兩位成員也有被安排約會，問到3子有否艷遇？他們笑言連睡覺也沒時間，坦言更緊張8人於西門町舉行的音樂會，指除了有香港粉絲專誠到場支持外，更驚喜的是原來他們於當地亦有粉絲，問到何時於香港開騷？他們説：「公司冇人喺度問唔到，唔估計住。（有冇問過公司？）問咗，佢哋話有機會下年。（你哋信？）所以話有機會。」George即補充說：「信公司，唔怕！」