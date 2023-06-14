獨守空床好寂寞，等我陪吓你啦！（互聯網）

每到深夜總係多聯想，尤其對單身男女嚟講，枕邊冇情人又身痕，想曳曳又想共享銷魂，滿腔慾火點發洩？不妨睇吓今日介紹嘅幾部最佳深宵作品啦！

飢渴人妻

如果你係「外貌協會」會員，呢套由New Sensations製作嘅《The Vixen Hotwives》一定啱晒心水，皆因佢以靚女為賣點，加上人妻主題，真係未睇戲肉先興奮！搵嚟Armani Black、Em Indica、Kate Dalia等索爆脫星參演，故事講一班人妻不守婦道，只愛追求性享樂，婚後不但冇收心養性，反而繼續搵男人尋歡，而佢哋嘅目標唔止係男鄰居同閨密條仔，仲有敲錯門嘅陌生男子，玩得咁濫嘅劇情，相信只有四仔作品中至有。

激情巨乳

男人點可能會對巨乳無動於衷，尤其呢套由Brazzers出品嘅《Baby Got Boobs #28》，無論係咪胸奴迷，都會被當中脫星嗰對彈彈下嘅巨乳所吸引，加埋激情無比嘅床戰，真係令人睇到欲罷不能。究竟呢班脫星對車頭燈有幾正？單係女主角Desiree Dulce嗰對32DDD爆乳，已經勁到唔係大啲啲咁簡單！由於一對對巨乳已經夠晒睇頭，所以套片係零劇情，四仔迷都大讚話超正！

情迷神兵

嬌娃戰巨兵嘅橋段對四仔迷嚟講，係極具官能刺激嘅題材，如果你亦係好此道，呢套由New Sensations製作嘅《A Black Bull For My Hotwife #7》，絕對唔可以錯過。由熱衷製作人妻主題作品嘅Paul Woodcrest執導，並搵嚟Octavia Red、Harley King、Jessica Starling等脫星演出，故事講一班深閨寂寞嘅人妻，發現老公有外遇後，便決定報復，呢晚佢哋趁住老公又去滾便出動去搵男人，卻估唔到對方不但胯下有神兵，床上戰力更係超勁，令佢哋難捨難離。

碟評

四仔之所以係男士首選嘅深宵娛樂之一，最重要嘅原因在於佢可以滿足寂寞男士各種性幻想，而講到呢點，《The Vixen Hotwives》嘅放蕩人妻劇情，相信足以滿足大家。不過以巨乳為賣點嘅《Baby Got Boobs #28》，以及激情演出嘅《A Black Bull For My Hotwife #7》，同樣值得捧場。