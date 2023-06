每到深夜總係多聯想,尤其對單身男女嚟講,枕邊冇情人又身痕,想曳曳又想共享銷魂,滿腔慾火點發洩?不妨睇吓今日介紹嘅幾部最佳深宵作品啦!

飢渴人妻

如果你係「外貌協會」會員,呢套由New Sensations製作嘅《The Vixen Hotwives》一定啱晒心水,皆因佢以靚女為賣點,加上人妻主題,真係未睇戲肉先興奮!搵嚟Armani Black、Em Indica、Kate Dalia等索爆脫星參演,故事講一班人妻不守婦道,只愛追求性享樂,婚後不但冇收心養性,反而繼續搵男人尋歡,而佢哋嘅目標唔止係男鄰居同閨密條仔,仲有敲錯門嘅陌生男子,玩得咁濫嘅劇情,相信只有四仔作品中至有。

激情巨乳

男人點可能會對巨乳無動於衷,尤其呢套由Brazzers出品嘅《Baby Got Boobs #28》,無論係咪胸奴迷,都會被當中脫星嗰對彈彈下嘅巨乳所吸引,加埋激情無比嘅床戰,真係令人睇到欲罷不能。究竟呢班脫星對車頭燈有幾正?單係女主角Desiree Dulce嗰對32DDD爆乳,已經勁到唔係大啲啲咁簡單!由於一對對巨乳已經夠晒睇頭,所以套片係零劇情,四仔迷都大讚話超正!

情迷神兵

嬌娃戰巨兵嘅橋段對四仔迷嚟講,係極具官能刺激嘅題材,如果你亦係好此道,呢套由New Sensations製作嘅《A Black Bull For My Hotwife #7》,絕對唔可以錯過。由熱衷製作人妻主題作品嘅Paul Woodcrest執導,並搵嚟Octavia Red、Harley King、Jessica Starling等脫星演出,故事講一班深閨寂寞嘅人妻,發現老公有外遇後,便決定報復,呢晚佢哋趁住老公又去滾便出動去搵男人,卻估唔到對方不但胯下有神兵,床上戰力更係超勁,令佢哋難捨難離。

碟評

四仔之所以係男士首選嘅深宵娛樂之一,最重要嘅原因在於佢可以滿足寂寞男士各種性幻想,而講到呢點,《The Vixen Hotwives》嘅放蕩人妻劇情,相信足以滿足大家。不過以巨乳為賣點嘅《Baby Got Boobs #28》,以及激情演出嘅《A Black Bull For My Hotwife #7》,同樣值得捧場。