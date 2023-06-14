陳瀅拍劇辛苦面形消瘦　竟然發現朱敏瀚凸腩

藝人陳瀅、周嘉洛、王灝兒（JW）與朱敏瀚等主演劇集《痞子無間道》日前正式煞科，今晚（14日）台前幕後相約飯敍，場面相當熱鬧。受訪時陳瀅被發現臉形較前消瘦，她聞言表現雀躍，但表示磅數方面其實沒有減少：「最後嗰兩個禮拜拍得真係好辛苦，依家已經練成35度着2件衫都唔會出汗，拍《痞子殿下》時我哋啲女仔愈拍愈肥，今次調轉嘞，到啲男仔愈拍愈肥，除咗周嘉洛肥咗14磅外，我竟然發現朱敏瀚凸腩！」

朱敏瀚解釋謂：「拍得辛苦就忍唔住食嘢，依家已極速收身嘞，平時我嘅狀態都係唔需要拍劇時比較在狀態。」問到可想再開拍《痞子》第3集，陳瀅秒回「唔想」：「因為覺得今次個故事完整性好夠，而且拍古裝真係要有充足嘅時間、準備同Budget。（嚟緊放假嘞？）我哋4個即將出發到泰國清邁，拍旅遊真人騷。（你瘦咗可以着泳裝？）JW着我咪着囉，如果水上運動可以嘅，但着住三點式淨係攤喺度就唔好嘞。」

朱敏瀚則指自己首次真人騷，最擔心是與其他演員有拗撬：「之前開製作會議，JW已經投訴我態度唔好，可能今次拍《痞子》第2集，大家已經變咗『老夫老妻』，依家我只係期望去完清邁，我哋4個返嚟都仲係朋友！」

周嘉洛遲到

身為男主角的周嘉洛姍姍來遲，他解釋說：「因為我要帶埋前輩林漪娸嚟嘛，所以絕對唔係最遲嘅一個。（你哋幾位主角夾錢請食飯喎。）有漪淇姐喺度，都唔輪到我夾最大份啦。」

提到拍劇期間，他面對拍檔陳瀅粉絲送來的應援食物「忍唔到口」，「成功」增磅14磅，他打趣說：「隨住煞科，長咗嘅肉亦消失嘞，加上夏天經常爆汗，好容易減番磅啫。」談到稍後與陳瀅、JW及朱敏瀚到清邁拍攝真人騷，問到是否準備騷肌，嘉洛笑言：「係都唔輪到我啦，呢個任務就交畀朱敏瀚。（陽光與海灘係咪會着泳褲出鏡？）暫時未收到任何消息喎，不過我連連身泳裝都唔得，本身性格比較保守。（開始執行李未？你比較少出門喎。）咁乜都唔帶，淨係執一箱底褲囉，哈哈！」

提到4人首次一同出埠拍攝，會否擔心有爭執？嘉洛笑答：「我個人咁大量，點會同佢哋嗌交。（可能會因集合遲到嘈起上嚟呢。）咁（最遲）仲唔係我？我瞓耐少少啫，睡眠時間好珍貴嘛。」至於處境劇《愛•回家之開心速遞》近日愈來愈多演員加入，嘉洛表示：「愈做愈大都係高興嘅事。（你幾時回歸？）冇接到通知，一切隨心啦，有機會返去客串吓都係好事。（會唔會擔心逐步被劇組飛起？）都好大機會，依家絕對唔使我嘅存在啦。」