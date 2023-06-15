星玄︱利穎怡壓力爆煲離開《東張》　準備6位數做生意

6月15號即農曆四月廿八，通勝話宜祭祀、會友仲有入學，幸運顏色係白色，快啲着件靚靚白色衫見朋友，一定全日行運。是日最旺生肖係兔，屬兔嘅人事業運強，好易獲貴人提攜，前途光明勁旺呀，「前東張女神」利穎怡做嘢真係好搏，佢主持嘅時候成日性感上陣，所以好受網民歡迎，不過佢絕對唔係得個樣，採訪嘅時候曾經遇襲被批肘，又試過疑似得罪人收姦斬令，不過佢仍然冇退縮，繼續接Job勁專業，但遇襲案後因壓力爆煲出現「鬼剃頭」，於去年9月離開《東張西望》轉戰劇組。雖然係TVB已經發展唔錯，但穎怡勁有事業心，仲透露預備咗6位數做生意，話你事業運強又有貴人，呢壇生意一定要做，實成功。仲有屬雞嘅人今日都有機會一展所長，做咩都易成功。

今日嘅幸運星係水瓶座，你哋事業運最強，做好本分就唔使驚冇機會上位，「三金影后」周冬雨就係水瓶座，佢嘅事業運不嬲都好好，不過原來連愛情運都唔錯，近日有傳佢嘅緋聞男友劉昊然，豪送一份6位數字嘅禮物畀佢，以紀念佢哋嘅新片入圍康城電影節，真係甜到漏。其實周冬雨喺影壇已經有咁上下地位，唔知幾時會再升呢做埋人妻。事業運唔錯嘅仲有射手座，你哋嘅工作獲得發揮空間，可以做出超乎想像嘅好成績。