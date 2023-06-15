【是日通勝】

農曆四月廿八

癸卯年 戊午月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、入學

忌：開倉、出財、交易

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、17、36

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：不在其位，不謀其事，勿把所有事攬上身。

金牛座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

雙子座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

巨蟹座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

獅子座：愛情運差勁，過分遷就易令伴侶得寸進尺。

處女座：珍惜眼前一切，保持心境開朗，運氣不會差。

天秤座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

天蠍座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

人馬座：工作獲發揮空間，可做出超乎想像的佳績。

山羊座：人緣欠佳，工作陷困境，魯莽行事會更糟！

水瓶座：事業運最強，做好本分，不愁沒機會上位。

雙魚座：公事上要跟難纏的人周旋，務必謹言慎行。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）狗 易破財

鼠：謀事宜按部就班，冇周詳計劃易撞板。

牛：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

虎：沒精打采，謀事乏動力，生活多阻滯。

兔：事業運強，易獲貴人提攜，前途光明。

龍：心情靚，有口福，但飲食不可無節制。

蛇：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

馬：求財不可以走捷徑，否則易惹上官非。

羊：財運差，賺錢要靠努力，不可等運到。

猴：運勢佳，事事順心，工作表現如有神助。

雞：有機會一展所長，不管做甚麼都易成功。

狗：是日沖煞，投資運波動，易出現虧損。

豬：事業運不佳，做事易陷入急躁的狀態。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

寧願扔掉也不要擺放在家的物品

家是人居住、休養生息的地方，適當地擺放吉祥物，能提升一家人的整體運勢，但如果選錯物品，則會破壞風水，影響家人的運勢。究竟哪些物品是破壞家居風水的不祥之物？

1.來歷不明的古董

雖然古董的價值高，但如果來歷不明，有可能已沾染了污穢，放置在家中，容易破壞家宅風水，招來厄運。

2.寓意不好的掛畫

很多家庭都有在客廳掛畫的雅興，特別是寓意吉祥的中國傳統字畫，但如果選擇寓意不好的掛畫，如兇猛野獸或帶有刀刀劍劍，易在無形中影響破壞家宅的磁場，不利於屋主和家人的運勢。

3.動物頭骨

有些追求個性的年輕人喜歡在家擺放動物頭骨，但在風水學上，動物的骨頭帶有煞氣，常年戴在身上或擺放在家宅內，居住者容易遭受煞氣入體，不利身體健康。

4.枯木乾花

乾花也叫永生花，相對於只能存活短時間的鮮花而言，它永遠不會凋謝，又可以根據家居環境作靈活安排，所以受人歡迎。但在風水學上，枯木乾花不具備生命力，不能為家宅增添生氣，反而會帶來一些詭異的陰氣，影響家宅的風水。