史嘉娜祖漢遜《小行星都市》快閃全裸　導演爭取避成人級

曾執導《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）的鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）向來獲一眾文青觀眾追捧，亦吸引同一班全明星陣容多次演出。韋斯安德遜於自編自導的科幻喜劇新作《小行星都市》（Asteroid City），首次與飾演漫威超級英雄「黑寡婦」聞名的性感女神史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）合作，為她度身訂造創作一個荷里活大明星的角色，更有驚鴻一瞥的全裸場面！

《小行星都市》擁有導演的招牌元素：荒誕趣怪的故事、懷舊美學與對稱鏡頭，以戲中戲呈現，講述一班背景各異的天才少年少女在家長陪同下，受美國政府邀請前往一個沙漠城市，參加青少年觀星大會以及獲頒發明獎項，期間卻發生意想不到的大事件，令所有參加者在營地接受強制隔離。雖然劇情發展耐人尋味，有不少留白空間，但過程中依然有笑料有浪漫。韋斯安德遜受訪時透露，這段隔離的情節，正是直接啟發自新冠肺炎疫情。

史嘉娜飾演其中一名天才少女的明星母親，由於她在其中一幕正面全裸示人，被美國電影協會評級為成人限制級電影，但在韋斯安德遜上訴後，成功爭取降低為「PG13」級，亦即13歲至17歲的觀眾可以在家長陪同下觀看，也算是罕見例子。