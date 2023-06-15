東方日報C1：佘詩曼獲高層鋪路　勢3膺無綫視后

無綫兩屆視后佘詩曼（阿佘）回巢拍新劇《新聞女王》，昨日煞科，因她演出超班，獲無綫高層睇高一線，故特別趕於本月竣工，希望趕製後期於台慶期間推出，令本身呼聲極高的阿佘更添勝算，大有機會繼《使徒行者》後再登視后寶座！

佘詩曼、譚俊彥與陳若思（Amber）昨日於灣仔某茶餐廳，為《新聞女王》拍攝最後一場戲，阿佘與譚俊彥在茶餐廳密密斟，Amber則以潮人打扮及化了受傷妝，要在剛下完雨的地上「瞓身」拍暈倒戲份。

幫工作人員剪髮

當完成所有拍攝後，大家都非常興奮，見阿佘全程笑得燦爛，因譚俊彥比她先拍完，阿佘即上前送抱道別，又親自「露兩手」幫工作人員剪頭髮，與台前幕後打成一片，氣氛相當融洽。

據知，阿佘今次回巢拍劇，全因非常喜愛《新》劇的劇本及拍檔。她飾演黃金時段的新聞女主播，與視帝馬國明、譚俊彥有不少對手戲，又跟李施嬅、高海寧「暗鬥」連場。一向好戲的阿佘交足功課，就連譚俊彥亦對她有讚冇彈，足證阿佘的演戲魅力非凡，無綫亦十分睇重該劇，故特別趕於6月中竣工，希望可以成為今年的台慶劇，令原本呼聲十分高的阿佘，可以更加穩操勝券再做視后！

阿佘近年於內地發展順利，工作排得密密麻麻，今次回港拍劇當然要犧牲不少搵錢機會，但她一於少理，最緊要有好劇本及好拍檔，齊心合力拍出好製作，就是她的願望。談到3個月的拍攝過程，她笑言以「開心」行先：「台前幕後拍得好開心，今次撞番嘅工作人員全部都係好兄弟，而且喺廠拍 避開晒酷熱天氣，完全冇唔適應。」問到之後的動向？她表示：「計劃出埠充電，不過要『搵啱腳』先得。」

譚俊彥：梗係撐佢

之前阿佘曾點名讚王敏奕，受訪時繼續大讚對方是可造之材，並指新一代無綫藝人非常捱得。與阿佘拍攝最後一場戲的譚俊彥，講明撐硬對方攞視后：「佢之前都攞過兩屆，今次佢繼續突破自己，拍出同以前唔一樣嘅感覺，令到觀眾可以睇到佢唔同嘅一面。我啱啱睇咗宣傳片，佢嘅戲真係引人入勝，梗係撐佢（攞視后）！」他又指阿佘除了演技好，更似足大師姐帶領劇組：「呢個我都跟佢學緊嘢，佢可以駕馭到成個劇組，係一個好有感染力嘅演員。」他透露完工後會休息數天，稍後拍攝另一新劇《企業強人》，工作排得如此密，記者讚他捱得，譚俊彥笑言：「搵錢好緊要！」

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