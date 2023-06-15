多樣化餐廳主題美食　給爹哋無限驚喜

酒店以外，還有不少餐廳會推出父親節主題美食，除了矜貴中菜，還有精緻西餐，再加上各式美酒和優惠，想和父親度過溫馨的用餐時光，話都無咁易。

中西意日任揀

每位爸爸都有不同的飲食喜好，請食飯最緊要投其所好。Aqua餐飲集團旗下多間餐廳於6 月17日至8日推出不同主題的美酒佳饌和優惠。客人在中環意大利餐廳Cantina預訂早午餐或晚餐，每位父親會獲贈250克牛腰窩扒。尖沙咀aqua於特別推出特選7道菜，預訂早午餐或晚餐，父親可免費享用朱古力雪茄。金鐘現代日本料理Shiro父親節限定料理有火炙和牛配炸蝦卷及和牛壽喜燒配野菜溫泉蛋。高級中菜館The Chinese Library有新推出的女兒紅蒸原隻阿拉斯加蟹和龍皇披珍珠甲等名貴菜式，每位父親可免費享用特色雞尾酒1杯。胡同10道菜父親節餐就有煙熏龍蝦和龍井蝦等菜式，早午餐就有各式點心和傳統中國表演，任君選擇。

用餐送醒酒瓶

做到攰或壓力大，有時喜歡小酎來輕鬆一下。尖沙咀澳洲餐廳Hue Dining於6月18日推出父親節3道或4道菜午市套餐，以及４道菜晚市套餐，享用4道菜套餐，會有多款開胃小食，包括煙熏風乾火腿迷你鹹批、鴨肝醬芝士泡芙和忌廉薯仔配魚子醬及細香葱。前菜可選擇手撕牛肋骨餡餅、藍鰭吞拿魚、牛油烤薯仔丸子或法國新鮮生蠔。1款主菜有澳洲和牛腰肉扒、黑鱈魚或香嫩茄子選擇。甜品以菠蘿布甸配雪糕或法國朱古力配朱古力脆片及雜莓作結。2人惠顧堂食父親節套餐及餐酒配搭，可獲贈法國百年歷史酒器品牌送出醒酒瓶，數量有限，送完即止。

燒牛肉開心Share

想隆重一點慶祝，高級扒房 Morton’s The Steakhouse於6月17日及18日推出父親節限定3道菜午市套餐，頭盤有凱撒沙律、精選沙律、焗洋葱或龍蝦湯。主菜5選1，除有6安士免翁牛柳配焦糖乾葱黑醋牛油、焗亞歷山大珍寶蝦、香烤三文魚扒配白酒牛油汁、香脆雞扒伴雅支竹蘆筍或10安士厚切西冷牛扒 外，特別推介可讓2人分享的18安士頂級燒牛肉，配芝士松露炸薯條、薯蓉、香炒原粒蘑菇或忌廉菠菜享用，最是滿足，甜品則有藍莓紐約芝士餅、法式焦糖布甸及香濃朱古力慕絲。6月18日的晚餐時段，則可單點18安士頂級燒牛肉享用，配一杯為父親節特調的Old Fashioned，滋味更佳。

本地啤配搭

大熱天時，做到流晒汗來杯啤酒最是爽快。旺角小點角落Bite by Bite於6月17日至18日推出父親節3道菜晚餐，前菜有啤酒酥炸廣島蠔或肉骨茶，前者配是拉差香蒜蛋黃醬，香口惹味，後者加入多款藥材，味濃又補身。主菜有慢煮牛肋骨、西班牙虎蝦燴飯伴春雞或開心果香草焗羊鞍，最後以朱古力黑啤「雪茄」 配 「零酒精」蘋果酒啫喱作結。加指定價錢，可配本地精釀手工啤品牌的2款精選酒，爸爸則可免費獲贈啤酒配搭體驗，更是暢快。