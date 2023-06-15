【營事檔案】牛奶蘑菇粟米湯

牛奶蘑菇粟米湯的特色在於它的口感及營養豐富，非常適合作為一餐的湯品。一般忌廉湯都會用上牛油、麵包或全脂忌廉來煮，而今次利用了脫脂奶及生粉水的協助，不但帶有蘑菇及蝦仁的鮮甜，烹調上也相對簡單，是個快速能提供營養的湯水。特別是在秋冬季節，享用一碗溫暖的湯水，讓身體感覺更舒適。

白蘑菇可抗氧化

蘑菇中最顯著也是最為重要的營養價值在於高纖維和低卡路里。同時，蘑菇還含有豐富的抗氧化劑，如維他命C和多酚等。多酚具有極強的抗氧化效果，可以防止自由基對人體細胞造成傷害，對於紫外線對皮膚的傷害也有著極好的保護作用。此外，蘑菇中的維他命D和鎂也能夠促進人體的免疫系統功能，為肌肉和能量代謝提供必要的支持。

粟米為菜式增纖維

粟米是含有豐富膳食纖維的五穀類，膳食纖維能促進腸道健康，減慢消化，降低血液中的膽固醇水平，控制人體血糖水平。同時，含豐富膳食纖維的食物在進食後會較易產生飽腹感，有助於維持正常及健康的體重。如欲方便處理，市面上有已切粒及煮熟的粟米粒，在加工過程中也沒有添加過多調味料，是個方便之選。

牛奶蘑菇粟米湯

材料：

白蘑菇 200克

脫脂奶 250毫升

粟米粒 60克

蝦仁 6隻

調味料：

鹽 適量

胡椒粉 適量

生粉 1湯匙

做法：

1) 白蘑菇去蒂，白鑊小火慢煎

2) 加入200毫升水及牛奶煮滾

3) 用剪刀切細蘑菇後，加入粟米粒、蝦仁小火煮10分鐘

4) 加入鹽及胡椒粉調味

5) 生粉加適量水勾芡，完成

黎欣琦 (SaSa) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食品研究及營養健康科學學士 (澳洲迪肯大學)，對天然食材特別有心得，同時亦擔任營養烹飪班導師。