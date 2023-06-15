靈敢侶情：出國小幫手

記得十幾廿年前去旅行，因為不會當地語言，於是只能講英語，然後對方又未必聽得懂，最後都無法溝通。

就好像有一次在日本買衣服，我看中一套睡衣，想買分別加大碼和中碼，但講齊英語、有限的日語，還加上手勢和畫圖，店員還是不明白，一輪雞同鴨講擾攘20分鐘，我只好放棄。

另一次，我去泰國跟一位六星酒店女廚師學做泰菜，見面前，我請下榻的酒店職員教我將「Sawadeeka」講好，要字正腔圓的。泰語用喉嚨發音，女生講到「ka」音時要輕聲溫柔地拉長，真的不容易。學好後，我續請職員教我行「合掌禮」，但該職員問我：「對方是你的同輩，還是長輩？」我答：「是導師，但年紀不確定，看照片應該跟我相近。」職員聽後便說：「那你合掌時，雙手要置胸前，微微點頭可以了。」

出發跟女廚師見面了，我雖然不會泰語，她也不會廣東話，但我一句「Sawadeeka」加合掌禮，她一句「你好」然後跟我握手，小小舉動，我們都感受到對方的親切和尊重，頓時像好久不見的老朋友般互搭肩膀。

現在有翻譯軟件，去旅行就方便多了，只需要將中文或英語翻譯成當地的語言，再用軟件讀出，文法未必正確的，但至少當地人能猜到。不過在好多時候，對方反而會嘗試用英語盡力跟我溝通，試過有一次，有位路人還跟我說他正在學的中文。

最近很多人都出國旅行，不妨試試翻譯軟件這一招，問路時很方便的，像我這個路癡，沒了它可能回不了香港，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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