節日做乜好？帶老爸歎啡與美酒

周末就係父親節，大家諗掂同老竇去邊未呢？如果老爸喜歡飲咖啡或嗒番兩杯的話，咁就要Loop落去睇吓歎啡品酒的好介紹！

啡迷老爸必試

唔知老竇除咗飲咖啡仲鍾意啲咩？或許帶他到一站式生活提案所mART6可以找到心水之物，除了有多款美食、美酒與時尚潮流品之外，荃灣店更於周末（17及18日）推出限定活動，包括免費歎Coffeebrewer的有機及公平交易認證咖啡！此外，即場選購品牌便攜式手沖有機咖啡包，即可獲父親節限定──咖啡袋DIY火漆印章服務，讓大家可以和爸爸一起製作獨一無二又別具意義的咖啡袋。啡迷老爸仲有不少選擇，好似G Morning Coffee推出的威士忌酒香咖啡、桂花咖啡、烤花生可可香咖啡、普洱咖啡等，於即日至7月2日期間更可獲88折優惠呢！

限定特色雞尾酒

如果爸爸喜歡摸吓酒杯底，Ovolo奧華酒店旗下素食餐廳VEDA及墨西哥餐廳Te Quiero Mucho（TQM）就帶來父親節特設的雞尾酒，而TQM還舉辦一日限定的「Papi Chulo」狂歡派對呢！兩間餐廳於這個父親節周末，由集團首席調酒總監Andrea Gualdi親自設計了兩款全新限定雞尾酒，分別是The Papa Ji及Mezcalito Rosita，前者受印度食材啟發，用上杜松子酒作基底，加入散發獨特芳香的特調黃咖喱糖漿，再配搭冰鎮薄荷茶，口感順滑，層次豐富；後者則結合了經典的Negroni和啤酒，帶來強烈清爽的感覺，並加入金巴利、Reposado龍舌蘭酒、梅斯卡爾酒、微甜的意大利苦艾酒、乾香艾酒和少許帶苦澀味的Peychaud酒；酒身顏色鮮艷，味道複雜而細膩，啱晒鍾意摸酒杯底談天的爸爸們！此外，TQM於6月16日下午特別舉行一日限定的「Papi Chulo」狂歡派對，大家可以任食墨西哥卷餅及無限暢飲多款特調及葡萄酒等，現場更有DJ音樂表演添呢！