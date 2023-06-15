油塘工廈無痛開戰　爽射啫喱彈

提起油塘區，大家可能會聯想到舊式工廈和新建的臨海住宅，其實區內還隱藏了很多玩樂好去處。最近有室內Wargame場將Jelly Gun啫喱彈槍引入香港，刺激爽射時就算射中對方都唔會痛，讓大人細路「無痛」開戰。大戰完可到茶果嶺村及三家村石礦場尋幽探秘，來個油塘一天遊。

室內近戰 適合新手

位於油塘工廈的室內CQB場Shooting Workshop，佔地超過30,000平方呎，可容納120人分區開戰，全場冷氣開放毋須風雨。所謂CQB即是Close Quarters Battle室內近戰咁解，比一般Wargame對戰距離更近，因此玩時更加刺激，亦要按不同場景尋找掩護或埋伏。場內的模擬場景有迷宮、森林、貨櫃場、危險倉庫、監倉等，仿真度高兼有齊燈光、背景音樂及煙霧效果，玩時勁有Feel。

一般War Game都以射BB彈或橡膠彈為主，此場地卻破天荒引入Jelly Gun啫喱彈槍。據悉，由於內地對射擊BB彈的規管較為嚴格，所以有廠商研發出啫喱彈以滿足一眾Wargame迷。其實啫喱彈由吸水樹脂製造，原本芝麻大小，用水浸發後每粒會發大至7至8mm，具有螢光效果，被射中也沒有BB彈般痛，最多只會留有少少紅印，最啱怕痛的新手玩。

打卡熱點１：遊覽城中村

香港雖被稱為石屎森林，但只要細心發掘，仍可找到一些「城中村」探古尋源。茶果嶺村位於油塘附近，屬擁有400年歷史的寮屋區，曾經以盛產花崗岩聞名，現時錯落有致的鐵皮屋仍在。村內還有幾間舊冰室值得一遊，其中以榮華冰室最為馳名，開業近60年由一對老夫妻打理，內裏木製卡座、手寫錢表、舊上海女郎海報及老街坊相片，帶領食客時光倒流。

打卡熱點２：石礦場遺迹

鯉魚門石礦場位於三家村後方，由油塘港鐵站沿茶果嶺道往鯉魚門邨方向步行10分鐘可達。礦場遺迹有着大小山石高牆，勁有氣勢，當中頹廢荒涼的石屋在假日更吸引不少人排隊打卡。特別一提，這裏的芒草長得很高，適合拍攝人像題材，惟留意路段大多凹凸不平，所以最好穿厚底鞋前往，而且石礦場內沒有街燈，黃昏後回程時建議帶備照明工具。