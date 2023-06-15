袁偉豪邀「翻版蔡思貝」劉思琦拍MV　親自示範做戲

藝人袁偉豪（Benjamin）推出新歌《御林軍之壽辰》，歌曲由他親自作曲，並參與編曲及監製部分，MV除了Ben本人外，還有不少其他演員參演，所屬唱片公司的同門師妹劉思琦（Kayze）獲邀擔任MV女主角，兩人首次合作，Ben大贊Kayze表現好，而且很快入戲。Kayze表示非常感謝師兄的邀請及公司的安排。而林正峰、劉展霆、曾文心、鄧美欣、李海銅等亦一同參演。

Ben於MV中飾演一位蛋糕師傅，每天為不同的客人精心製作生日蛋糕，他卻心儀由Kayze飾演的女主角，對方與他同月同日生日，每年也會送上親手製作的生日蛋糕，與她一同慶生。可惜默默的付出卻被視為理所當然，兩人關係就像朋友之上，戀人未滿。他就像森林中等待的御林軍一樣，靜靜等待着，默默地守護着。Kayze說：「Ben係一個非常細心同資深嘅演員，佢好細心同我講解做戲示範畀我睇，印象最深喺圖書館嗰幕搶書跌親，佢教我跌低都要跌得好睇！前前後後跌咗好多次，過程都幾有趣，仲向佢學到好多嘢。」

Kayze中學時被發掘入行成為模特兒，曾參與過不少廣告、舞台劇及電影演出，亦客串過一些電視劇集，如《愛‧回家之開心速遞》、《牛下女高音》、《救妻同學會》等。2018年參與ViuTV真人騷《Good Night Show廣告女皇》被網民冠以「翻版蔡思貝之稱」，她表示非常珍惜每一次演出的機會，希望日後繼續向演員方向發展。