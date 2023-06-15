陳豪驚訝獲無綫最佳員工獎：呢個比金牌仲勁！

視帝陳豪（Moses）與藝人朱凱婷（Heidi）今日（15日）現身電視城，出席《2023年上半年度傑出員工嘉許計劃頒獎典禮》，分別獲頒發傑出員工獎，活動上陳豪一直「笑到見牙唔見眼」，開心程度不下於獲頒視帝。他受訪時表示有點意想不到：「我同Aimee（太太陳茵媺）講我攞最佳員工獎，佢反問『吓！你攞最佳員工？』哈哈！」他笑言與太太一直以獎項只會頒予內部員工，故有點驚訝：「感覺好唔同，話晒都服務咗20年，好感恩，呢個比金牌仲勁。」談到他多年來替公司賺錢不少，而且也是最高收入員工，他即帶點尷尬笑言：「唔好講嗰啲，我哋講心嘅。」談到早前與太太慶祝結婚10周年，他透露原先想辦一個更盛大的慶祝活動：「今年時間唔係太理想，我同太太講今次我哋輕輕哋慶祝咗先，主力嗰個喺出年。」他指因Aimee將要陪小朋友返加拿大，故明年時間充裕點才大搞。

至於主持此頒獎禮多年的Heidi，對今年能以另一身份出席兼獲獎相當興奮：「感動嘅係做咗咁多年原來都有人提名我哋，提名人數都幾多嘅。」她表示獲獎最開心是代表得到公司各部門肯定，她透露本身正與老公及女兒旅行，今日是特意自己先行返港攞獎。問到二人會否一起慶祝？Mose表示會稍後再相約Heiai與家人一起慶祝，又大爆太太得知好姊妹Heidi同樣獎時大叫一聲「Yeah！」相反知他獲獎就只是覺得奇怪，相當搞笑。