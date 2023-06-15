本日日本：胖虎生日　霸氣T-shirt贈興

今天（6月15日）是胖虎的生日，日本多啦A夢官方App網上商店剛開賣兩款胖虎演唱會T-shirt、帽子及毛巾為他慶生。其中一款圖案以《多》漫畫單行本第41期《可怕的晚宴演唱會》單元中出現的晚宴海報為設計靈感，海報上胖虎熱情獻唱的模樣在T-shirt上呈現，還有胖虎金句「Yours is Mine（你的東西就是我的）」，穿上後可會增加霸氣？還有另一款圖案出自《多》大長篇漫畫《大雄與夢幻三劍士》中穿上舞台裝的胖虎，背景是閃亮的大星星，充滿巨星風範。另外還有各兩色的漁夫帽及Cap帽，正面是在《測驗反應的機械人》故事中出現的胖虎樣子，側面和背面刺繡則是他名字的拼音「GIAN」，設計簡單，男女都可穿戴，適合日常出街或戶外活動。最後是橙色的毛巾，圖案來自《胖虎上電視囉！》中以多啦A夢法寶上電視唱歌的胖虎，採用群馬縣的桐生毛巾製造，材料柔軟舒適，無論去旅行式在家中，都可以有胖虎相伴。兩款T-shirt各售6,600日圓（約HK$370）、 漁夫帽及Cap帽各售6,600日圓（約HK$370）、 毛巾售3,630日圓（約HK$203）。