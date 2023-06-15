夾Band半世紀　溫拿連呼吸都同步

溫拿樂隊8月將在紅館舉行《溫拿The Wynners情不變 說再見Farewell with Love演唱會》，為配合成軍50周年，為樂迷送上新歌《兄弟》，新歌由校長譚詠麟作曲，校長表示今次歌曲是在訴說五虎的情誼：「大家本來話，喺新專輯裏面每人負責寫一首曲，《兄弟》就係我第一首寫出來嘅。」陳友最初聽到此曲時為之感動，他說：「阿倫寫呢首歌係用真性情，真感受，係能聽出來嘅，睇埋歌詞都感覺到。」

溫拿不單止性格夾得來，聲線亦非常夾，阿B（鍾鎮濤）說：「我哋嘅聲線係好搭調嘅，大家聽咗咁多年都了解，歌曲一開始我哋嘅和聲，一高一低互相配合，就係我哋嘅特色。」校長補充說：「我哋嘅呼吸都係一致、同步！」B哥說：「能夠做到用音樂去交流，全憑多年來夾band嘅經驗。」校長說：「啱吖，佢一開聲唱，我就掌握到佢聲線嘅起伏，就知道要用多少力唱。」為了向情兄弟情致意，五虎連「兄弟」二字如何唱好都落足心機去研究，健仔（彭健新）說：「呢首歌嘅和音的確有難度，高音得來又要『吊』住，又要做到柔情嘅感覺，阿B厲害！」B哥更即席演繹，一談到音樂五虎立即變「大細路」非常開心。

歌曲MV專誠到澳門取景，由朝拍到晚，還加插了以往溫拿演出的珍貴片段及相片，回顧過多年演出，校長談到他們不斷創作說：「我想係因為我哋五個都好鍾意聽音樂，喜歡聽唔同類型嘅音樂， 有人問我哋『點樣逼自己去創作』，其實唔使，我哋走嘅係娛樂大家嘅路，寫出來嘅歌曲好容易跟大家有共鳴。」B哥補充：「加上我哋啲歌係好易跟住唱，可以與眾同樂。我哋溫拿唔只係彈唱嘅樂隊，又係組合，又會有幕前演出，係好多元化嘅。」

問到演唱會進度籌備得如何？校長笑說：「上得台了！」陳友說：「其實依家距離開騷剩下時間唔多，都開始有啲緊張。」健仔說：「我最開心就係想編一個滿意嘅歌單，每首歌都同大家有共鳴，想勾起大家以往唔同時期嘅回憶。」B哥說：「就算係90後嘅朋友，都可以當新歌去聽！」校長又說：「其實今次演唱會，我認為歌曲同音樂最為重要，噱頭嘅嘢冇去諗太多。」陳友說：「過往40年我哋都做咗好多大小嘅演出，去到今次開farewell party，我覺得最重要係真摯，同大家分享想法、故事，人生去到呢個階段能有呢個party係好高興！」