安孝燮襲港派心冧粉絲　AL同Edan着增高鞋迎戰

意大利殿堂級珠寶品牌BVLGARI今晚（15日）在尖沙咀全新開設的旗艦店舉行開幕派對，韓星安孝燮、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、鄭秀文、林嘉欣林愷鈴、倪晨曦、蔡穎恩、吳家忻與城中名人何鍶珩、冼康正、鄧愛嘉、林皓霆等悉心打扮到賀，星光熠熠。

憑韓劇《浪漫醫生金師傅3》及《社內相親》爆紅的安孝燮吸引數百粉絲到場。以西裝示人的安孝燮戴上總值200萬的蛇形鑽石頸鏈與戒指，拍照時大派心心，透過翻譯接受訪問表示，因工作關係曾來過香港，雖然今次香港的天氣比較陰沉，但也沒有影響心情，心情靚爆，又指佩戴上蛇形頸鏈好似能帶給他力量，開心能夠出席活動。講到對香港粉絲的印象，他賣口乖表示相當掛住香港粉絲，因疫情關係，3年也未能見面，能見到粉絲覺得很開心和幸福，又透露有計劃10月再來港與粉絲見面。接受訪問後他有禮貌地以國語向大家說謝謝。

Anson Lo與Edan「田牧CP」亮相合體派心心，兩人更穿上「增高鞋」有備而來與安孝燮見面，Edan笑說：「佢咁高！」可惜最後卻前後腳緣慳一面。兩人正拍攝港版《社內相親》，Anson Lo直言有把握將安孝燮的角色演好，新劇會加入香港元素，認為比較難免。Edan則說：「可能有啲人冇睇韓版，同埋大家文化都有啲唔同，可能出嚟有唔同感覺。」

Edan與沈殷怡日前拍攝了一場雨中激咀戲，他亦直言沒有得更激，但笑謂是乾吻，自己很有職業導德，錫錫前有好好溝通，又稱反在公眾地方拍攝，有人圍觀沒有那麼尷尬。至於，床戲方面，他則要求導演延後拍攝，希望操大隻點再拍。Anson Lo則透露與陳漢娜有咀戲，尺度相當激，相信「神徒」一定會吃醋：「佢哋吃醋得嚟又好期待睇，好矛盾。」

講到兩人在粉絲見面會上Anson Lo疑似發嬲打Edan屁股，Anson Lo則笑說：「呢個係我同佢私人溝通方法，佢知我驚波，仲三番四次用氣球嚇我，所以咪拍佢囉。」Edan笑謂不用報復：「我爆佢波不知幾開心。」講到鄭欣宜傳因病消失兩個月﹖Anson Lo表示有發短訊給她慰問，但留言不用回覆，認為人無論身體、精神都要休息。問到欣宜是否受情傷﹖他表示：「唔清楚！」

倪晨曦以一身「中門大開」晚裝示人，相當省鏡，自言要挺直腰背走路。問到「戰鬥格」是否為了與安孝燮見面﹖她說：「唔關事，想着靚啲襯托珠寶。」她又坦言事前己經向老公備案，預告晚裝會有點「激動」看到肚臍：「老公過目之後話原來唔止露腰，同老公派定心丸已經做足防走光措施，佢都冇要求我換衫。」

以露肩裝示人的林愷鈴晚裝有點鬆身，要邊行邊整理，她表示雖然未看過安孝燮的作品，但覺得他有種紳士味道，期待碰面，而她最喜歡的韓星是全智賢，讀書時與同學上堂在枱底偷偷看《來自星星的你》，充滿青春回憶。

林嘉欣佩戴價值超過3,000萬元珠寶現身，單是綠寶石已達140卡，珠光寶氣，透露上月於加拿大拍攝了一套全英語電影，感覺很治愈，廣東話與英語節奏不同，覺得以英語表達情感較為直接。談到好友陳綺貞被前度發文炮轟一事，她表示自己與陳相識20多年，至今依然很愛她，與對方相處多年，絕對理解她的為人。而早前中招的鄭秀文，聲線仍帶點沙啞，表示仍在康服中，表示擔心影響下月的個唱，現在以中西醫及艾灸治療，坦言曾試過開騷前聲沙，令她內心有陰影。