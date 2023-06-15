渡邊野乃花 未加工寶物G奶

家陣愈嚟愈多人意識到飲食健康嘅重要性，對於食材係咪天然無添加變得好講究，查實好多男士嘅審美眼光都好着重「天然」，即係唔鍾意女人整容、隆胸之類，假如你都係呢類人，今年24歲嘅渡邊野乃花一定啱你心水！

胴體誘人

唔少女星名媛被人質疑進行過「變面」工程，靚唔靚就見仁見智，但小弟始終覺得人愈自然就愈靚，渡邊野乃花就係最佳人辦！喺2020年以村瀨乃乃之名出道拍寫真嘅野乃花，算係天生麗質，曾參加選美活動「Miss ID 2021」，雖然入唔到三甲，但成功拎到「次世代寫真女王獎」。講到野乃花嘅吸引之處，除咗顏值可愛，仲擁有一副豐滿誘人嘅胴體，尤其係嗰對G奶唔止Size大，質感又夠天然，所以被人稱為「未加工寶物巨乳」。

曾想縮胸

阿妹起初係美少女組合「fairy☆elements」嘅成員，但發展平平，2021年改名為深見望乃，人氣先得到進一步提升。上年年中，阿妹改用現有藝名，並且銳意喺寫真女優之路發展，成績亦相當唔錯。查實野乃花一直對自己冇咩信心，仲話曾經討厭自己生得咁大波，一度諗盡辦法縮胸添！後來，成為咗寫真女優，見到咁多人對自己嘅巨乳大讚特讚，喺見面會仲有粉絲送花，先至深深感受到心口對G奶的確係幫佢成名嘅武器！