曾幾何時，好多人都鍾意去書店打書釘，希望喺書海中搵到啱自己嘅心靈雞湯，但呢個世界有所謂「醉翁之意不在酒」，成日流連書店有可能係為咗識女仔，甚至幻想會有類似四仔劇情嘅艷遇，唔到你唔服！

好學嬌娃

因為好學先去書店？未必，可能係想學習同實踐性知識咋！由Brazzers製作嘅《Sexual Education #16》，講述Stacy Cruz、Scarlett Jones、Alura Jenson等多位青春脫星係好學嬌娃，對性知識有無比嘅渴求，同時又希望能體驗箇中感受，於是本來諗住喺書店搵書學嘢，點知借頭借路走去溝仔，結果同心目中嘅男神一拍即合，慾火更加係一發不可收拾。咁香艷嘅劇情，唔知大家有冇興趣呢？

誘人性癖

性學家話每個人都有自己嘅性癖好，而發生喺Gia Ohmy、Kay Lovely、Sky Pierce等多位癡女脫星身上，感覺零舍香艷。由Raw Attack出品嘅《Creampie Confessions #2》，講述佢哋係一班鍾意喺書店自娛嘅另類性癖索女，某日又如常嚟個自我滿足，估唔到被人發現，結果順理成章喺店內偷歡。雖然劇情有啲老土，但勝在呢班癡女演得投入又夠放，絕對值得一睇。

孖妹出動

閨密約埋行書店，本嚟係好尋常嘅事，但當變咗係《Pornochic: Maya & Jia》嘅劇情，成件事即刻搞到好四級！呢套由DORCEL製作嘅四仔，搵嚟Herve Bodilis執導，脫星陣容包括Maya Woulfe、Jia Lissa、Chloe Duval同Carollina Cherry，有樣有身材，呢個牌面已值得捧場。故事內容亦相當有賣點，話說兩位閨密諗住喺書店溝仔去曳曳，按平時套路，應該去酒店銷魂，點知呢次一時性起，竟然喺店內鬼混，認真大膽呀！