疑情變發脾氣︱鄭欣宜同公司擘面　失聯兩個月開工甩底

歌后鄭欣宜近兩年在樂壇頒獎禮大豐收，登上歌唱事業高峰。不過，有指「戀愛腦」的她早前因戀事與唱片公司爆衝突，疑發脾氣拒出席頒獎禮，向來極具個性的她更盛傳玩失蹤，與公司斷絕聯絡兩個月，激得公司將她「停工」！

鄭欣宜（Joyce）上月初在港台及ViuTV的頒獎禮，分別獲頒「最優秀流行女歌手大獎」、「年度女歌手金獎」及「年度女歌手金獎」，成為女歌手的大贏家，惟她連續兩晚缺席，當時所屬唱片公司稱她因身體不適而缺席，但拒絕透露病況。不過，原來在港台頒獎禮當晚，有人目睹欣宜的經理人、化妝師及舞蹈員早已抵達現場守候及做準備，故盛傳欣宜當日是臨時甩底，唱片公司蒙受金錢上的損失，對此大為不滿。

遭掟入「雪櫃」懲戒

其實近兩個月，欣宜已未有在任何公開場合露面，自缺席樂壇頒獎禮後更是無影無蹤，對上一次更新社交網已經是4月底與髮型師Benjamin的合照。「潛水」多時的欣宜傳出扭計不願開工，與經理人及唱片公司斷絕聯絡。外界有傳欣宜戀愛大過天，只顧拍拖而無心工作，但有爆料者指其實港台頒獎禮當日，欣宜疑與花店男友Derek感情生變，為此情緒低落，儘管唱片公司同事出盡力氹她開心，她亦無動於衷，言談間更與同事嘈交，最後索性拒絕出席頒獎禮，此事令公司震怒，將她掟入「雪櫃」作懲戒！

向來有小姐脾氣的欣宜懶理公司的不滿，一心只顧着與男友箍煲，有指她在男友Derek面前表現乖巧，百般遷就，獲讚是貼心女友。其實她經常被好友取笑重色輕友，被投訴一拍拖就不見蹤影，但以往不至於連工作都「冷待」，所以今次她因戀事與公司爭執，一眾朋友都大感意外。

經理人稱「療傷之中」

Derek較欣宜年長3歲，在香港開花店，今年情人節，欣宜曾站在男友花店前打卡放閃，據知她視對方為結婚對象，對他甚為着緊。近日有傳欣宜已成功箍煲，上月底生日時就被捕捉到與男友身在日本主題樂園暢玩，同行還有其髮型師Benjamin做煙幕彈。

對於傳出欣宜與公司鬧不和，並被公司「雪藏」，其經理人林珊珊回覆時稱她只是「抱恙」：「多謝大家關心，我亦代表Joyce向大家交代一下，Joyce的確係病咗，療傷之中，希望大家畀多啲時間佢，其他嘅細節我哋就唔再透露，大家都平安，身體健康。」

JW寄語：用花灑沖走淚水

欣宜於圈內人緣不俗，去年生日便與許廷鏗一同慶祝，與歌手林欣彤、王灝兒（JW）亦一向老友，JW早年更聯同欣宜及鄭融齊齊開《友人抱抱音樂會》，而上月欣宜以「抱恙」為由缺席港台《十大中文金曲頒獎音樂會》，JW當晚則有現身。

對於好友「潛水」兩個月，JW選擇「拉鏈嘴」，昨日（15日）回覆時只表示：「呢兩個月忙拍劇，與世隔絕，所以唔係咁清楚。」而前晚她出席劇集宣傳活動時，談到工作新動向，透露剛推出新歌《分手後的治癒療程》，她說：「已經拍埋MV，仲有我好喜歡嘅出浴鏡頭，呢個超開心，我想拍咗好耐喇！（好性感？）只係露膊頭啫！（點解咁想拍？）因為呢啲鏡頭拍得好靚，唔好猥瑣，要有美感，加上可以拍埋用花灑沖走淚水，好有feel。（你自己成日係咁？）係！」早前她為拍劇而剪短頭髮，JW透露外界反應不錯，大讚清爽，但她已在考慮留番一把長髮。