【是日通勝】

農曆四月廿九

癸卯年 戊午月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、裁衣、入宅

忌：栽種、遠行、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、33、40

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

金牛座：一子錯，滿盤皆落索，謀事必須步步為營。

雙子座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

巨蟹座：生活稱心如意，專注事業發展易獲得賞識。

獅子座：人事溝通出問題，有可能變成事業絆腳石。

處女座：精神奕奕，保持心境暢快，人氣直線上升。

天秤座：財運差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

天蠍座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

人馬座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

山羊座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

水瓶座：謀事遇上阻力，若發現難題一定要問清楚。

雙魚座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）豬 麻煩多

鼠：想法多多，落實計劃前要聽別人意見。

牛：精力充沛，不怕挫折，工作易獲佳績。

虎：小人來犯，易為小事而與人發生爭執。

兔：運勢下滑，生活不順，易有人事糾紛。

龍：桃花旺宜把握，單身者有望墮入愛河。

蛇：人緣好，有機會結交志趣相投的益友。

馬：事業進展不順，困難重重，士氣受挫。

羊：運勢不穩，宜靜不宜動，凡事要小心。

猴：喜從天降，工作與生活均收獲好消息。

雞：偏財運極好，博彩易贏錢，但忌沉迷。

狗：生活壓力大，脾氣火爆，容易得罪人。

豬：是日沖煞，遇麻煩，焦慮感揮之不去。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

陰陽交界線 貴人不臨之地

十二個地支月份，介紹了十個，現在介紹辰戌兩地支。大家如有看《易經》，內裏有介紹：「西南得朋，東北喪朋。」意思指西與南是陰柔，有利得到朋友，東與北是陽剛，所以失去朋友。後天八卦，西北乾卦，正北坎卦，東北艮卦，正東震卦，四卦為陽卦。東南巽卦，正南離卦，西南坤卦，正西兌卦，四卦為陰卦。

辰是在巽卦中，緊貼震卦，而戌在乾卦中，緊貼兌卦。所以戌亥子丑寅卯在陽卦中，辰巳午未申酉在陰卦中。而辰戌就是定為陰陽卦的分界線，所以貴人不會到臨此兩地。

戌是火之墓庫，在西北乾天之位，大家可以想像，一個地方有火光，而此火光通往天上，是否像黃大仙廟、車公廟。辰是水土之墓庫，在東南地陷之位，辰為戊，山之地，山有乙之花草與癸之雨露，而收藏水與土的地方，是否像萬山草叢沼澤，多見墓地。

在此兩個月出生之人，月令雖不見貴人，但此兩地支則在陰陽之界，容易對宗教或神秘學有興趣，而且天分也高。

辰是濕土，喜金泄，也喜火來生，所以行火金之運吉。火金是巳午未申酉之四陰卦地支。戌是燥土，喜木來疏導，也喜水來潤澤，所以喜行水木之運。水木是亥子丑寅卯四陽卦地支。