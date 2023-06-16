星玄︱內地觀眾爭睇裸露！蔡潔姻緣一樣有計

今日係6月16日，農曆四月廿九，通勝話宜祭祀、裁衣同入宅，入宅係解正式住入，新屋同移徙唔同，移徙係搬屋，將啲野搬去新屋，唔係個人搬入去住。是日最旺生肖係龍，龍仔龍女桃花旺，要好好把握呀，單身人士有望墮入愛河。

龍女蔡潔以翻版李佳芯呢個朵打響名堂，依家甚至有網民覺得佢更勝Ali，而蔡潔都冇令大家失望，拍戲搏到盡，一出道就拍全裸情慾戲，喺啱啱播完嘅劇集《一舞傾城》，浸浴床戲樣樣齊，咁敬業難怪被TVB力捧。而劇中佢畀李嘉落藥迷暈，帶到酒店拍裸照兼施暴，呢段咁震撼嘅劇情，喺內地版本被剪走，搞到內地網民，話要「翻牆」去睇蔡潔「裸露」，睇到佢喺內地都愈來愈有知名度！

不過佢感情方面似乎冇咁得意，曾經被指係小三，介入鴨王何浩文同女友之間。蔡潔嘅感情生活都相當神秘呀吓，總之你今日有桃花，如果單身就唔好放過呢個機會。仲有屬雞嘅人今日偏財運勁好，博彩好易贏錢，屬猴嘅人仲有喜訊從天而降添！

今日嘅幸運星係雙子座，只要你哋盡力工作，就可以贏到好口碑，付出唔會白費。雙子座嘅天后容祖兒，工作一向搏到盡，多年嚟喺樂壇大放異彩。人氣高企嘅佢，除咗參與唔少內地綜藝節目，較早前仲先後穿梭多個國家舉行演唱會，用盡全力表演，報答歌迷嘅支持。嚟緊即將到香港歌迷，Joey將會喺7月一口氣開超過30場騷，佢亦已經閉關準備，佢付出嘅努力絕對唔會白費。至於巨蟹座嘅朋友生活稱心如意，專注事業發展，會更加易獲得賞識。