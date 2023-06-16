許瑋甯拍驚慄片嚇親自己　無法正常生活

台灣女星許瑋甯與老公邱澤結婚1年多，認為「幸福」無法用言語描述，擁抱勝過千言萬語！她接受台灣傳媒訪問時，自爆自己情緒、黑暗面不斷累積，情況愈來愈嚴重。許瑋甯之前連續拍了多部懸疑驚悚片，後來她發現竟然無法回復正常生活，「覺得整個人不在自己身體裏，花了長時間調適休息，並透過運動、花精療癒，反正對身心好的事都做了，才慢慢回歸正常！」

然而近期因為工作團隊的信任並給予發揮空間，令許瑋甯驚訝發現已可自在詮釋角色：「以前我會模擬角色狀態，不過近期我發現不用特別強迫自己，可以自在的內化，而且情緒是猛烈的，有時候情緒上來甚至還會嚇到我自己，但在拍攝現場能感受到大家屏氣凝神，跟着自己走進劇情裏，一起感受我當下的感受，我覺得這股力量超級感動，因為妳會知道妳成功把大家帶進故事裏了！」

許瑋甯近年戲路大開，持續演出多部膾炙人口作品，被問及目前最想挑戰的角色，她坦言想嘗試女殺手類型的動作片，「我過去的角色都需要深入詮釋心理狀態，但動作片除了心理狀態外，身體狀態也非常重要，應該會加倍辛苦，不過因為我個人有點完美主義，所以如果真的有這個機會，我一定盡力做到最好！」