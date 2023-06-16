王嘉儀MV麥浚龍操刀　走入海裏險象環生

歌手王嘉儀（Sophy）的新歌《我們的鬼魂》，找來台灣金曲獎常客陳君豪作曲，黃偉文填詞，MV由麥浚龍（Juno）執導，因應Juno構思充滿詩意的劇情與畫面，Sophy由去年底開始排舞：「排足2個月先拍攝，MV裏面我既要獨舞，亦要同舞者一齊雙人舞，透過舞蹈表達懷緬對一段以往嘅戀情嘅眷戀同不捨。」

面對Juno操刀拍攝，Sophy坦言有壓力：「佢要求好高，就連拍攝班底，有部分都係佢拍電影嘅Crew，對比我以往拍MV嘅模式，係一種升級，因為好多長鏡頭，好少機會可以拍到。」她指Juno睇景後，更提醒她拍攝前要調節生理時鐘早睡早起，她說：「睇景後佢打電話畀我，話呢個Shoot會好辛苦，因為要喺十幾度天氣行入海浪，落完凍水後仲要拍十幾個鐘跳舞。」她終見識到Juno的瘋狂，全因要做出最美的畫面，她續說：「拍攝當日要朝早5點開機，因為想捕足日出嘅Magic Hour，拍出嚟好靚，好似一幅畫！但拍嘅當下好記得係2月尾，嗰朝15度，坐喺沙灘海邊，已經凍到傻咗，因為我身上着嘅衫要追求飄逸詩意，係非常艱難，好有挑戰性。」

她因為不懂潛水變得更有挑戰性，因拍攝時要一Take過從沙灘走進海浪中，沒入海裏，雖然她事前已學會用潛水用咬咀，海中更有兩位潛水人員帶著氣樽迎接她，但當日因為太大浪，一沒入海裏，她一時間來不及拿起咬咀再潛入水底，結果她免不了飲了幾啖海水，不過她覺得十分值得，她說：「好難短時間內做到好完美，但我好Proud Of呢個作品，Juno佢嘅瘋狂、奇幻構思，將首歌好親密、不捨感覺、情緒一一紀錄低，令我感受到Juno電影國度嘅威力，亦令呢個MV成為我歷年來拍過最有電影感嘅MV。」