所有脂肪都有害？減肥六大誤解

【特約報道】坊間流傳大量減肥資訊，究竟哪些可信，哪些誤導性質高？人們又對減肥有甚麼誤解呢？今次我就和大家分享一些關於減肥的常見誤解，希望大家在瘦身的同時仍何保持身體健康。

1.減肥只是減少卡路里攝取量

當然，減少卡路里攝取量是減肥的重要一步，但是只着重於卡路里攝取量並不足夠，還要留意食品營養價值。身體需要不同種類的營養素來保持正常運作，因此在減肥的同時，必須保持飲食均衡。

2.採用極端的減肥方式

欲速則不達，就如節食或是過度運動，這些方法可能會對身體造成傷害，令身體變得虛弱、代謝率減緩、營養不良等，這些方法絕對不建議。正確的減肥方式是通過適當控制卡路里攝取量和運動來達到目的，運動只靠三成，飲食則佔七成，並且要注意身體的反應，調整方法以達到最佳效果。

3.碳水化合物會讓你發胖

碳水化合物是身體重要的能量來源，其實只要選出正確的碳水化合物，也可以減輕體重。我推介全穀物、水果和蔬菜等複合碳水化合物，避免進食白麵包和含糖飲料等精製碳水化合物，有助減輕體重並改善整體健康狀況。

4.所有脂肪都有害

人是不能沒有脂肪的，其實某些類型的脂肪實際上是對人體有益，這就是健康脂肪，如堅果、牛油果和高脂肪含量的魚類，就如三文魚，可以為身體提供重要的營養素，如 omega-3脂肪酸，具有抗發炎作用，可以抑制身體的發炎反應，對於腦部發育、心臟和免疫系統都有好處。

5.所有食物熱量都相同

卡路里是一種能量單位，但不同類型的食物會對身體產生不同的影響。熱量的攝入總量對減肥很重要，但熱量的品質同樣重要。飲食中含有大量加工食品和糖分，即使你總體上攝入的熱量較少，還是會導致體重增加。相反，攝取營養豐富的食物，例如全麥、瘦肉蛋白、水果和蔬菜等，這些食物不僅可以幫助你減輕體重，還可以為你的身體提供重要的營養素。

6.太相信磅數

食完大餐體重急升、排便後又瘦回來，一切都是數字遊戲。其實體重會根據身體的水分而作出變化，多運動的人也會出現不同的脂肪和肌肉比例，一般的磅不會區分肌肉、脂肪、骨骼或器官組織。因此，有可能擁有看似理想的體重，但身體仍然不健康。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。